SAÚDE Quanto tempo antes de dormir você deve parar de beber café? Entenda A cafeína bloqueia a adenosina, uma substância química que promove o sono e que normalmente se acumula naturalmente ao longo do dia

Muitas pessoas têm o hábito de beber café todos os dias. Esta bebida pode trazer vários benefícios à saúde. O Centro de Pesquisa de Distúrbios do Sono do Hospital Henry Ford conduziu uma pesquisa que descobriu que o horário em que você bebe sua última xícara de café afeta sua saúde.

E com base na análise, beber café antes de dormir afetará seu sono, reduzindo seu tempo total de descanso. O motivo é que a cafeína bloqueia a adenosina, uma substância química que promove o sono e que normalmente se acumula naturalmente ao longo do dia.





Se você não quiser afetar a qualidade do seu sono, um especialista aconselha que você tome sua última xícara seis horas antes de ir dormir.

O risco é que, mesmo que você não sinta os efeitos estimulantes da cafeína, é bem provável que ela bloqueie a adenosina, tornando seu sono menos eficaz, afetando a recuperação muscular e muito mais.

Para entender melhor esse efeito, David Benavides, médico certificado em medicina do sono, explica que a cafeína permanece no corpo por cinco a seis horas.

— Se você toma uma xícara às 15h, metade da cafeína ainda pode estar no seu organismo entre 20h e 21h, um processo que pode ser ainda mais complicado pela genética, já que algumas pessoas metabolizam a cafeína mais rapidamente ou mais lentamente — afirma o especialista.

Qual é a melhor hora para tomar café?

Para não afetar seu descanso, você deve tomar café no máximo seis horas antes de dormir. Mas se você quer aproveitar todos os benefícios dessa bebida, qual o melhor horário para consumi-la?

Por isso, beber café no início do dia é a melhor opção não apenas para proteger seu sono, mas também para aproveitar ao máximo a cafeína. A Newsweek revisou um estudo com mais de 40.000 adultos que compartilharam seus hábitos entre 1999 e 2018 e concluiu que aqueles que bebiam café principalmente pela manhã tinham menor risco de morte e doenças cardíacas.

