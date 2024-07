A- A+

SAÚDE Quanto tempo de cardio preciso fazer para queimar gordura? Preparador físico explica Especialista afirma que quanto mais tempo fizer de atividade aeróbica, independente de qual for, maior será a queima de gordura

Você já deve ter ouvido falar que é preciso ficar ao menos 30 minutos fazendo esteira, bicicleta ou caminhando para começar a queimar gordura, certo? Mas isto é mito.



É necessário bem menos tempo, na verdade, é quase mínimo. Segundo o preparado físico, Márcio Atalla, apenas 1 minuto é suficiente para o organismo começar a queimar gordura.

— Nós precisamos pensar que já em repouso a gordura é usada como fonte de energia. Nos primeiros 10 segundos de um treino aeróbico, o glicogênio muscular é o combustível principal, mas você já usa cerca de 3% da gordura também. Um minuto e meio depois, essa porcentagem já sobe para 50% e depois de 3 minutos esse número já é mais de 90% — explica Atalla.





O especialista afirma que quanto mais tempo fizer de atividade aeróbica, independente de qual for, maior será a queima de gordura.

A intensidade que você faz para executar a atividade, também é fundamental na queima de gordura, mesmo que o treino seja mais curto. As atividades que recrutam mais grupos musculares são mais eficientes no emagrecimento. Corrida, natação e remo, por exemplo, são os que apresentam maior queima calórica.

Isso ocorre porque a gordura é o jeito mais barato para o corpo de produzir ATP (a molécula de adenosina trifosfato). Toda ação que necessita de energia, seja caminhar, pegar um lápis, fazer o coração bater, precisa de ATP. O jeito mais rápido de produzir essa molécula é via carboidrato, que fica estocado dentro do nosso músculo, porém, esse estoque é muito limitado. Apenas 1 quilo de glicogênio muscular no corpo consegue ser acumulado.

— Por isso que quando você começa a fazer atividade física, você começa a utilizar o carboidrato que está disponível no músculo, porém, por ter um estoque ilimitado de gordura, o jeito mais barato é produzindo ATP via gordura. Na atividade aeróbica, a gordura passa a ser a fonte de energia principal para produzir essa moedinha de energia (ATP) — diz Atalla.

O especialista afirma que independente do treino que escolher ou do tempo que tiver disponível, o importante é fazer o exercício.

