Quanto tempo demora para a musculação começar a fazer efeito? Especialista responde

Apesar de muitos entrarem na academia com o objetivo de ganhar músculos e perder peso, a maioria acaba desistindo no meio da jornada por falta de paciência, já que os resultados não são imediatos e leva tempo.



Segundo o fisioterapeuta e CEO da clínica de terapia física JAG, John Gallucci Jr, os resultados para alguém com sobrepeso ou obesidade, por exemplo, começam a aparecer em duas semanas se fizer exercícios de 30 a 40 minutos diariamente e mantiver uma dieta balanceada e hidratação adequada.

Aqueles que são mais magros podem levar cerca de quatro semanas. E para aqueles que estão com um peso saudável ou abaixo do peso, os exercícios aeróbicos podem ajudar a manter o físico.





“Isso ocorre porque quanto mais você pesa, mais energia é necessária para o seu corpo funcionar. Isso significa que alguém mais pesado provavelmente queimará mais calorias do que uma pessoa mais magra fazendo o mesmo nível de exercício”, disse Gallucci.

Os homens também podem obter resultados de perda de peso mais rápidos do que as mulheres devido ao metabolismo naturalmente mais elevado, como resultado de terem mais músculos do que gordura em comparação com as mulheres.

“Esse aumento da atividade aeróbica aumenta a frequência cardíaca e o metabolismo, o que consequentemente, queima os alimentos mais rapidamente, ou seja, eles não têm a oportunidade de permanecer no seu sistema e formar gordura”, explica o fisioterapeuta.

Quando se trata de levantamento de peso, você terá que persistir por mais tempo para perceber que seus músculos estão ficando maiores. Gallucci estima que para ganho de massa magra é necessário de cinco a seis semanas com base em uma sessão de 30 minutos de musculação por dia. Desde que você aumente gradualmente os pesos que está levantando para garantir que sempre pareça um desafio.

“Você veria a musculatura realmente ficando mais tensa e tonificada com base na repetição da atividade, o que ajudaria você na aparência geral. A maioria das pessoas percebe isso primeiro nas coxas e nas panturrilhas”, afirma.

Um estudo de 2020 publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health descobriu que homens adultos com boa nutrição e hidratação adequada podem esperar ganhar cerca de 0,5kg a 1kg de músculo por mês com treinamento de força consistente.

Embora as mulheres não tendam a crescer tão dramaticamente quanto os homens, os especialistas estimam que as mulheres podem ganhar aproximadamente a mesma quantidade.

Se você é novo em exercícios aeróbicos, como corrida ou ciclismo, Gallucci recomenda começar aos poucos.

“Todos deveriam construir lentamente. Comece com 15 a 20 minutos diariamente de aeróbico, aumentando de 30 a 40 minutos. No entanto, tome mais cuidado quando se trata de treinamento de força. Isso ocorre porque, para que as fibras dos músculos cresçam, elas precisam descansar. Muita tensão pode prejudicar esse crescimento e causar lesões. Dê um espaço de um dia para as regiões trabalhadas”, diz Galucci.

