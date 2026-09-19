Quanto tempo deve durar o banho? Veja o que é suficiente
Hábitos, horário e até a pressão do chuveiro podem influenciar os minutos passados debaixo d'água
O banho pode ser um dos momentos mais demorados da rotina. Para muita gente, o chuveiro não serve apenas para a higiene: também é uma oportunidade para relaxar, se aquecer ou simplesmente aproveitar alguns minutos sem pressa.
Entre os mais jovens, esse hábito aparece com ainda mais frequência.
Quanto tempo é suficiente?
Para quem entra no chuveiro apenas para lavar o corpo, três minutos podem ser suficientes. Quando a lavagem dos cabelos faz parte da rotina, esse período pode chegar a aproximadamente cinco minutos.
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O tempo maior, porém, nem sempre está relacionado à necessidade de limpeza. Em muitos casos, o chuveiro assume outras funções. Relaxar, espantar o frio ou começar o dia com mais calma estão entre os motivos que fazem algumas pessoas permanecerem debaixo da água por mais tempo.
O que faz o banho durar mais
O horário também pode influenciar. Pela manhã, quando há uma rotina a cumprir, a tendência é que o banho seja mais rápido. À noite ou nos fins de semana, com menos compromissos imediatos, é mais fácil prolongar esse momento.
A pressão da água também pode interferir. Quando o jato é fraco, algumas pessoas ficam mais tempo no chuveiro na tentativa de alcançar uma sensação de limpeza adequada.
Banho longo também pesa no consumo
O tempo passado debaixo d’água também se reflete no consumo. Dez minutos podem representar um gasto de até 150 litros, o equivalente a cerca de 750 copos comuns.
Embora alguns minutos extras pareçam pouco, a soma ao longo dos dias pode representar uma diferença significativa no volume utilizado.