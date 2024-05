Quanto tempo dura a carne crua na geladeira? E o frango? Saiba validade de 7 alimentos refrigerados

A- A+

Nos momentos difíceis em que nos deparamos com um pacote de coxas de frango abandonado na parte de trás da geladeira, temos que considerar duas questões: Está estragada? Será que vai nos deixar doentes? Acredite, elas não são a mesma pergunta.

Os organismos que estragam os alimentos fazem com que sua presença seja notada, causando um odor desagradável, brotando tufos de mofo, mudando de forma, escorrendo. No entanto, de forma contra-intuitiva, "os organismos que estragam os alimentos não costumam deixar as pessoas doentes — embora o cheiro ou o sabor possam", explicou Barbara Kowalcyk, professora associada da Milken Institute School of Public Health da Universidade George Washington.

Em vez disso, é com patógenos como salmonela, norovírus, listeria e outros que você precisa se preocupar. Eles não apenas podem causar doenças, mas geralmente não podem ser vistos, cheirados ou provados.

Em resumo, os patógenos que podem contaminar os alimentos são discretos, portanto, sua melhor defesa — especialmente para as populações vulneráveis (crianças com menos de 5 anos, adultos com 65 anos ou mais e pessoas grávidas e imunocomprometidas) — é garantir que eles não tenham tempo para se proliferar.

Ao longo da matéria estão os tempos de vida útil de algumas proteínas comuns, conforme aprovado pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). Os números podem parecer conservadores para qualquer pessoa que já tenha tirado sobras de uma semana da geladeira e as colocado no micro-ondas para requentar e comeu sem problemas, mas "qualquer recomendação de tempo de armazenamento mais longo aumenta o risco", disse Francisco Diez-Gonzalez, diretor do Center for Food Safety da Universidade da Geórgia.

Além disso, certifique-se de seguir os princípios básicos do armazenamento seguro de alimentos: refrigerar os perecíveis a cerca de 4,5 graus Celsius ou mais frio, nunca deixar os produtos sobre o balcão por mais de duas horas (uma hora no máximo em um dia em que a temperatura for de 32 graus Celsius ou mais) e estar atento à contaminação cruzada.

Quanto tempo o frango cozido dura na geladeira?

Como a maioria dos ingredientes cozidos e sobras, o frango cozido fica bom de três a quatro dias na geladeira.

Se você não é fã da quentura das sobras causada pela oxidação (carnes com uma porcentagem maior de gorduras insaturadas, como frango e porco, são especialmente vulneráveis), o cientista de alimentos Harold McGee recomenda temperar o frango com ervas e especiarias que tenham compostos antioxidantes, como orégano, louro, alecrim, endro e açafrão, selar bem as sobras para manter o oxigênio fora e limpá-las rapidamente.

E quanto ao frango cru?

Todo frango cru — inteiro, em pedaços ou moído — deve ser cozido um ou dois dias após a compra e armazenado em um saco plástico à prova de vazamentos, desde o momento em que foi comprado na loja até o momento em que estiver pronto para ser cozido, de acordo com a Partnership for Food Safety Education.

Em um estudo de 2018, quase 10% das embalagens de frango tiveram resultado positivo para as bactérias infecciosas campylobacter, E. coli ou ambas. Armazene o frango abaixo de qualquer alimento pronto para consumo para o caso de haver gotejamento, não lave o frango, cozinhe-o a cerca de 75 graus Celsius e pronto.

Com que rapidez se deve usar a carne moída crua?

A carne moída crua — todas as carnes moídas — deve ser usada dentro de um a dois dias, já que qualquer bactéria na superfície do moedor pode ter se espalhado durante o processo de moagem. Não é preciso se preocupar caso tenha aberto uma embalagem e percebido que algumas partes estão com uma coloração marrom-acinzentada suspeita.

De acordo com o USDA, a embalagem do supermercado é permeável e permite a entrada de oxigênio que forma uma cor vermelha brilhante, mas que pode não se espalhar uniformemente. Se a carne estiver totalmente cinza ou marrom ou com odor desagradável, jogue fora.

Armazene as embalagens da mesma forma que o frango e outras carnes cruas - em uma sacola à prova de vazamentos, na parte mais fria da geladeira (na parte inferior e mais para o fundo).

A carne moída cozida dura mais na geladeira do que a crua?

Cozinheiros amadores, fiquem tranquilos: depois de cozida a 71 graus Celsius, a carne moída dura de 3 a 4 dias na geladeira.

Quanto tempo o bacon cru dura na geladeira?

Como o bacon foi curado com sal e geralmente é defumado — ambas são técnicas de preservação de alimentos —, temos um pouco mais de tempo para utilizá-lo do que com as carnes frescas.

Armazenado na geladeira, ele deve ser cozido dentro de uma semana, independentemente de qualquer data de validade na embalagem. Se a data de validade for ainda mais curta que uma semana, o USDA recomenda que ela seja respeitada.

Quanto tempo o salmão cozido dura na geladeira?

Embora o salmão cru e outros peixes devam ser descartados o mais rápido possível (dentro de um ou dois dias), uma vez cozidos, eles podem ser conservados por até quatro dias. Isso ocorre porque as enzimas dos peixes e outros frutos do mar já estão aclimatadas às águas mais frias e não são afetadas pelas temperaturas da geladeira enquanto estão cruas.





"Portanto, o consumo de peixe fresco deve ser rápido, antes que suas próprias bactérias o comam", escreve McGee em seu cultuado guia de ciência alimentar "On Food and Cookin".

Qual a melhor maneira de armazenar o camarão na geladeira?

O camarão cozido dura de três a quatro dias. Na verdade, a recomendação oficial do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA é armazenar o camarão somente após o cozimento, pois, como acontece com outros frutos do mar crus, a geladeira não é muito eficaz para retardar esse processo de deterioração.

É claro que cozinhar imediatamente nem sempre é uma opção, portanto, a maneira favorita da bioquímica e autora de livros de receitas Shirley O. Corriher de armazenar frutos do mar crus para mantê-los frescos é colocando-os junto com bastante gelo, com uma peneira embaixo e tudo isso dentro de uma tigela funda na geladeira. O gelo mantém tudo mais frio e, à medida que derrete, escoa os possíveis agentes de contaminação para o fundo da tigela.

