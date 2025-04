Quanto tempo durou o conclave que elegeu o Papa Francisco?

A- A+

A morte do Papa Francisco levará a um dos mais tradicionais processos da Igreja Católica Apostólica Romana: o conclave. O rito consiste na escolha de um novo sacerdote para o cargo mais importante da Igreja. Até a simbólica cerimônia da fumaça — que avisa ao mundo que um novo Pontífice foi selecionado —, uma lista de procedimentos bem definidos e votos de sigilo precisam ser realizados.

Apesar do processo rigoroso, a escolha do cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio durou pouco tempo: apenas dois dias foram necessários para a eleição do Papa Francisco. O conclave foi convocado em fevereiro de 2013, pouco depois de Bento XVI anunciar sua renúncia. O processo começou em 11 de março do mesmo ano e, no dia 12, Francisco já era anunciado como novo Pontífice.

Ao ser perguntado se aceitava o cargo, o argentino já mostrava como conduziria seu papado: "Sou um grande pecador, confiando na misericórdia e na paciência de Deus. No sofrimento, aceito". A revelação foi feita na época pelo cardeal Angelo Comastri, arcipreste da basílica de São Pedro, e noticiada pela Agência espanhola EFE.





Em seu primeiro discurso como Papa, Bergoglio afirmou que os seus "irmãos cardeais foram atrás dele quase até o fim do mundo".

— E agora começamos este caminho, Bispo e povo, este caminho da Igreja de Roma, que é a que preside na caridade todas as Igrejas. Uma jornada de fraternidade, de amor e confiança entre nós — disse Francisco na bancada da Basílica de São Pedro, em 13 de março de 2013.

Como funciona o Conclave?

O conclave, que tem séculos de história, mas só começou a ganhar o formato atual e a isenção de interferências externas ao longo do século XX, acontece na Capela Sistina, a portas fechadas. É da chaminé dela que saem a fumaça preta, quando ainda não houver a escolha de um novo Papa, e a branca, quando um novo Pontífice for definido.

O período de escolha, quando um Papa morre ou renuncia, é chamado de Sé Vacante. Enquanto não há um novo Papa, o Colegiado de Cardeais e o Camerlengo comandam a Igreja e as questões administrativas do Vaticano. Paralelamente, os cardeais são convocados para as reuniões pré-conclave, que definem as datas e todos os detalhes do processo. Giovanni Battista Re, atual decano do Colegiado de Cardeais, preside as reuniões.

Uma vez que o processo esteja alinhado, os cardeais se preparam para entrar em isolamento total do mundo exterior. O acesso a telefones, internet, TV, jornais e demais meios de informação não é permitido após o início do conclave. Eles se hospedam na Casa de Santa Martha, que assim como a Capela Sistina, fica trancada.

Na manhã do início, o colegiado se reúne na Basílica de São Pedro para a missa solene "Pro eligiendo Pontifice". De lá, vão em procissão para a Capela Sistina entoando a oração "Litania sanctorum" (a Ladainha de Todos os Santos), seguida pelo "Veni, Creator Spiritus", pedindo a intervenção do Espírito Santo e de todos os santos, enquanto assumem seus lugares diante da obra "Juízo Final", de Michelangelo, que fica no altar da capela.

Os cardeais fazem um juramento de segredo — passível de excomunhão em caso de quebra — válido durante e após o conclave, jurando também não apoiar interferências no processo.

Quanto tempo durou o conclave dos últimos papas?

O conclave que elegeu Bento XVI, em 2005, também não durou muito tempo. O rito teve início em 18 de abril e terminou já no dia seguinte. Foram necessárias quatro rodadas de votações para que o alemão Joseph Ratzinger conseguisse dois terços dos votos dos cardeais.

O Papa João Paulo II — que tem o terceiro maior papado, de 26 anos, 5 meses e 17 dias — também foi eleito em dois dias, entre 25 e 26 de agosto, mas em oito rodadas de votação. A conclave de 1978 foi convocada após o curto papado de João Paulo I, que ficou somente 33 dias no cargo, até sua morte. O polonês Karol Józef Wojtyła foi eleito em meio a forte disputa entre o cardeal conservador Giuseppe Siri e o liberal Giovanni Benelli.

O conclave mais longo da história durou dois anos e nove meses. O processo teve início em 1268, na Itália, e teve fim em 1271, resultando na eleição de Gregório X.

Veja também