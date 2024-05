Quanto tempo você deve passar sentado, dormindo, em pé e se exercitando? Cientistas respondem

A- A+

Passar muito tempo sentado faz mal para a saúde. Um crescente número de evidências indica que ficar parado durante muito tempo aumenta o risco de vários problemas de saúde, incluindo ganho de peso, diabetes tipo 2, câncer e até morte precoce. Além disso, se exercitar regularmente é fundamental para uma vida saudável. Mas quanto tempo você deve passar sentado, dormindo, em pé e se exercitando por dia? Um estudo publicado recentemente na revista científica Diabetologia se propôs a responder essa questão.

Pesquisadores da Universidade de Tecnologia Swinburne, em Melbourne, na Austrália, analisaram dados de mais de 2.300 voluntários, com, em média, 60 anos de idade. Um quarto tinha diabetes tipo 2. Eles monitoraram suas atividades durante oito dias usando um pequeno monitor colocado nas coxas, calculando o tempo total que cada um passou sentado, em pé e dormindo.

Fatores que poderiam distorcer os resultados, como histórico de tabagismo, escolaridade e dieta alimentar, também foram avaliados. A equipe então comparou marcadores de saúde entre os participantes, incluindo circunferência da cintura e níveis de glicose e insulina.

Os resultados mostraram que aqueles com marcadores “ótimos” passavam “substancialmente” menos tempo sentados, mais tempo em pé e “um tempo substancialmente maior sendo fisicamente ativo”.

Aqueles com diabetes tipo 2 e que tinham “composições ideais em média” também favoreciam maiores níveis de tempo de sono.

“O comportamento sedentário está negativamente associado à saúde cardiometabólica. Menos tempo sedentário e mais tempo participando de atividades físicas estão associados à melhora da glicose plasmática, sensibilidade à insulina, níveis de insulina, percentual de gordura e níveis de triacilglicerol e colesterol", escreveram os pesquisadores.

Diante disso, a equipe sugere dividir o dia da seguinte forma:

Passar pelo menos cinco horas por dia em pé. A prática de exercícios físicos vigorosos, como treinar na academia ou fazer uma caminhada rápida, deve ocupar pouco mais de duas horas diárias. Já os exercícios leves, como fazer tarefas domésticas ou preparar o jantar, devem corresponder por outras duas horas e dez minutos.

Quando se trata de dormir, oito horas e vinte minutos de olhos fechados são fundamentais. Sobre ficar sentado, a recomendação é não exceder as seis horas diárias, um número bem menor do que a realidade em diversos países. No entanto, os pesquisadores ressaltam que os benefícios dessas medidas só aparecem se realizadas regularmente.

Os pesquisadores reconhecem que essa é apenas “uma recomendação” e que a utilização do tempo pelas pessoas devia ser “realista e equilibrada”. Lembrando que as diretrizes internacionais recomendam a prática de pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana e duas vezes por semana de exercícios de força.

"É claro que mover-se o máximo que puder é sempre encorajado quando grande parte da vida exige que estejamos sentados em frente a telas. Menos tempo sentado e mais tempo em pé, fazendo atividade física e dormindo dão grande impulso à nossa saúde cardiometabólica.", disse Christian Brakenridge, autor do estudo e especialista em fisiologia do exercício na Universidade de Tecnologia Swinburne.

