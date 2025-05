A- A+

IGREJA CATÓLICA Quanto um Papa ganha? Veja salário do Pontífice e como chefe da Igreja Católica se sustenta Gastos do Papa com moradia e alimentação são totalmente custeados pela Santa Sé

NesSa quinta-feira (9), a fumaça branca que saiu da chaminé da Capela Sistina, confirmou a eleição do novo Papa, o americano Robert Prevost. Além do nome do próximo cardeal a comandar o Vaticano, internautas têm recorrido ao Google para questionar como o maior nome da religião católica se sustentava: afinal de contas, quanto ganha um papa? Conhecido pela postura refratária à ostentação, Francisco recebia algum tipo de salário?

Embora fosse um chefe de Estado, o Papa Francisco, por exemplo, não recebia uma quantia de dinheiro pré-definida. Em 2023, em resposta a questionamentos de fiéis no documentário “Amém: Perguntando ao Papa”, o argentino deu detalhes de como funcionava o seu sustento e o que fazia para ter acesso a bens de necessidade básica.



"Quando preciso de dinheiro para comprar sapatos ou algo assim, eu peço. Não tenho um salário, mas não me preocupo com isso, pois sei que serei alimentado de graça", disse ele à época, em tom bem-humorado.

Passado o funeral de Francisco, que aconteceu em 26 de abril, o conclave decidiu na última quinta (8) o novo Pontífice. Nesta edição, o Brasil teve sete votantes.

Voto de pobreza

A ausência de salário do Papa Francisco acompanha a tradição do voto de pobreza adotada pelo religioso ao entrar para a Companhia de Jesus. Mas, mesmo que não fosse esse o caso, um Pontífice nunca recebeu um valor regular ao logo da História, como destacou o Vaticano em 2001 em meio a especulações sobre um possível pagamento para João Paulo II.

Durante o pontificado, moradia e alimentação são custeadas totalmente pela Santa Sé em prol do chefe dos católicos. Cabe ao líder do Vaticano, porém, gerir um fundo de apoio a ações e instituições de caridade ao redor do mundo.

Veja também