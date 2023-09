Quanto vale o relógio Patek Philippe de John Lennon, encontrado após sumir por anos?

A- A+

Um relógio Patek Philippe dado a John Lennon por sua esposa Yoko Ono pouco antes de seu assassinato, em 1980, foi encontrado em Genebra, depois de ter desaparecido por anos.

O relógio do Beatle está atualmente sob posse de advogados de um colecionador italiano de relógios que o comprou de uma casa de leilões alemã agora extinta, de acordo com documentos oficiais de um tribunal de Genebra.

Yoko havia dado o relógio a Lennon em seu 40º aniversário, e um ex-motorista da artista japonesa é suspeito de ter roubado o item há muito tempo.

O Patek Philippe 2499 está no centro de uma disputa legal de vários anos entre a viúva de Lennon e o colecionador de relógios. Em junho, um tribunal em Genebra decidiu que Yoko é a legítima proprietária, mas o colecionador está apelando, de acordo com os documentos judiciais.

Embora a decisão do tribunal não mencione Lennon nem Yoko pelo nome, detalhes biográficos os identificam claramente. A ação menciona a nacionalidade dela e que ele foi assassinado na frente de sua casa dois meses após completar 40 anos. Os documentos também mencionam uma gravação no relógio que faz referência a uma música que o casal “compôs juntos depois de um período de separação”.

A advogada de Genebra que representa Yoko no caso, Michèle Wassmer, não respondeu aos pedidos de comentário por telefone e e-mail. A decisão do tribunal foi relatada pela primeira vez pelo blog jurídico suíço Gotham City.

“Este é, sem dúvida, um dos relógios mais procurados que o mundo dos relógios estava esperando ver”, disse Marc Montagne, autor do livro “Invest in Watches: The Art of Watch Collecting”.

Em 2014, uma empresa de Genebra entrou em contato com Yoko enquanto tentava estabelecer uma avaliação do relógio, que havia sido comprado por 600.000 francos suíços ($672.000) por um colecionador de relógios italiano que morava em Hong Kong, segundo os documentos.

Vicky Safra: riqueza da 1ª mulher a liderar lista de bilionários brasileiros, remonta a caravanas de camelo do século XIX

Isso desencadeou a batalha legal, já que Yoko o processou para recuperar o que afirmou ser sua legítima propriedade. O colecionador argumentou que Yoko não havia relatado o roubo do relógio e não agiu dentro de três anos após o roubo, conforme exigido pela lei do estado de Nova York, onde ela mora.

Advogados de Yoko disseram que o relógio poderia ser avaliado em 4 milhões de francos, o equivalente a $4,5 milhões. No entanto, especialistas sugeriram que o relógio poderia valer muito mais, considerando o lugar do cantor na história musical e cultural.

Segundo Montagne, o Patek de Lennon provavelmente alcançaria entre 5 milhões de francos e 10 milhões de francos se fosse a leilão.

— A procedência, obviamente, mas também o mistério em torno da peça, é um elemento-chave — afirmou.

Veja também

ESPANHA Quatro pessoas morrem atropeladas por trem no nordeste da Espanha; saiba as circunstâncias