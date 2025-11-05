A- A+

Censo Demográfico 2022 Quantos brasileiros vivem sozinhos? Veja comparação com outros países Entre 2010 e 2022, o número de domicílios brasileiros em que vivia apenas uma pessoa passou de 12,2% para 19,1%

O número de brasileiros que vivem sozinhos aumentou nas últimas duas décadas, mas está muito abaixo do registrado em diversos outros países do mundo. Segundo novos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quarta-feira, 5, na pesquisa Nupcialidade e Família, a maioria da população do País (80,9%) vive com pelo menos um cônjuge ou um parente. Entre 2010 e 2022, o número de domicílios brasileiros em que vivia apenas uma pessoa passou de 12,2% para 19,1%.

A título de comparação, o IBGE compilou alguns dados de países estrangeiros, onde a realidade domiciliar é bem diferente da brasileira. Na Finlândia, por exemplo, a porcentagem de pessoas que vivem sozinhas é de nada menos que 45,34%. No Reino Unido, os solitários representam 30%, enquanto nos Estados Unidos, 27,5%.

Os números de outros países só começam a ficar mais parecidos com os nossos na América Latina. Na Argentina, os lares formados por uma só pessoa representam 16,2%. No México, são somente 12,4%.

Novos dados do Censo 2022 revelam que a porcentagem de pessoas vivendo em união conjugal aumentou ligeiramente nas últimas décadas, passando de 49,5% em 2000 para 51,3% em 2022. Por outro lado, a porcentagem de pessoas que se separou passou de 11,9% para 18,6%. O grupo de pessoas que nunca viveu em união conjugal passou de 38,6% para 30,1%.

Os novos dados mostram uma mudança significativa no principal responsável pela família, mostrando que as mulheres têm uma participação cada vez maior no sustento dos lares. De 2000 para 2022, o percentual de famílias com responsáveis do sexo masculino recuou de 77,8% para 51,2%. Já o percentual de famílias cujo responsável era mulher cresceu de 22,2% para 48,8%



Veja também