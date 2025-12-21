Dom, 21 de Dezembro

CALORIAS

Quantos passos são necessários para queimar cada comida e bebida desse Natal? Confira lista

Para quem quer consumir menos calorias, beber espumante é melhor do que cerveja e o peru é boa opção, mas precisa maneirar no recheio

Pessoas confraternizando na ceia do NatalPessoas confraternizando na ceia do Natal - Foto: Freepik

Muita gente se questiona quanto vai ter que ficar na academia para compensar os excessos das gostosuras de fim de ano. Especialistas elaboraram uma lista mostrando quando custa, em passos, algumas das bebidas e comidas mais comuns nessa época.

Os dados são de um índice divulgado pela WeWard, um aplicativo de caminhada que recompensa os usuários pelo número de passos dados.

Os pesquisadores analisaram as calorias em porções padrão de comidas e bebidas festivas e as converteram no número de passos e tempo de caminhada necessários para um adulto médio andando em ritmo moderado.

Veja a lista (os valores são aproximados porque tudo depende do tamanho da quantidade, ingredientes exatos e modo de preparo):

BEBIDAS

Ceia de fim de anoCeia de fim de ano. | Foto: Pexels

COMIDA

