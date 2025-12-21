A- A+

CALORIAS Quantos passos são necessários para queimar cada comida e bebida desse Natal? Confira lista Para quem quer consumir menos calorias, beber espumante é melhor do que cerveja e o peru é boa opção, mas precisa maneirar no recheio

Muita gente se questiona quanto vai ter que ficar na academia para compensar os excessos das gostosuras de fim de ano. Especialistas elaboraram uma lista mostrando quando custa, em passos, algumas das bebidas e comidas mais comuns nessa época.

Os dados são de um índice divulgado pela WeWard, um aplicativo de caminhada que recompensa os usuários pelo número de passos dados.

Os pesquisadores analisaram as calorias em porções padrão de comidas e bebidas festivas e as converteram no número de passos e tempo de caminhada necessários para um adulto médio andando em ritmo moderado.

Veja a lista (os valores são aproximados porque tudo depende do tamanho da quantidade, ingredientes exatos e modo de preparo):

BEBIDAS

Espumante: o mais fácil de queimar. Uma taça contém cerca de 90 calorias, exigindo apenas 1.692 passos – o equivalente a uma caminhada de 17 minutos.

Vinho: uma taça de vinho fica em segundo lugar com 120 calorias, que exigiriam 2.256 passos ou cerca de 23 minutos para serem queimadas.

Mimosa: o drink refrescante com espumante e suco de laranja contém cerca de 140 calorias e exigiria 2.632 passos, ou uma caminhada de 26 minutos.

Cerveja: má notícia para os bebedores de cerveja, que liderou a lista, exigindo 3.910 passos ou cerca de 39 minutos de caminhada.

Ceia de fim de ano. | Foto: Pexels

COMIDA

Peru assado: o tradicional prato de Natal não é difícil de queimar, com uma porção padrão contendo 142 calorias. Isso exigiria 2.858 passos, ou uma caminhada de 29 minutos.

Recheio: o problema é o acompanhamento. Uma porção de recheio (os ingredientes não foram especificados) contém cerca de 356 calorias e exigiria 6.693 passos, ou aproximadamente 67 minutos, para ser queimado – mais que o dobro do tempo necessário para o peru.

Batatas assadas contêm cerca de 190 calorias e exigindo 3.572 passos – cerca de 36 minutos de caminhada.

Torta de maçã: entre as sobremesas, uma fatia de torta de maçã tem cerca de 277 calorias, exigindo 5.208 passos ou uma boa caminhada de 52 minutos.

