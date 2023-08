Quarenta e cinco tartarugas-oliva nascem na praia de Marinha Farinha, nesta segunda (28)

A- A+

Quarenta e cinco tartarugas-oliva nasceram na praia de Marinha Farinha, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, na manhã desta segunda-feira (28). A caminhada dos filhotes até o mar foi acompanhada de perto por frequentadores e moradores da localidade.



O ninho estava sendo monitorado por pesquisadores do Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU), da Secretaria Executiva de Meio Ambiente da cidade (Sema Paulista), em parceria com o Projeto de Monitoramento e Conservação das Tartarugas Marinhas.

Nascimento de tartarugas em Marinha Farinha. Foto: Divulgação/Prefeitura de Paulista

“Nesta temporada 2022/2023, já foram monitorados 20 ninhos no litoral, desde o início deste ano. Mais de 1.400 filhotes nasceram, sendo esse ninho o último da temporada reprodutiva”, explicou o superintendente da Sema Paulista, Silvio Batista.

De nome científico Lepidochelys olivacea, a tartaruga-oliva é carnívora, se alimenta de peixes, moluscos, crustáceos e, eventualmente, de algas. A espécie pode chegar a 50 kg e 72 cm de comprimento, segundo informou o Projeto Tamar, de conservação e pesquisa das tartarugas marinhas.



O Nordeste é a principal região de desova, que acontece principalmente desde o sul de Alagoas, passando por Sergipe - local com maior densidade de ninhos -, até o litoral norte da Bahia.



Moradores de Paulista que presenciarem desova ou nascimento de tartarugas, além de animais silvestres ou marinhos mortos ou necessitando de resgate no município, devem entrar em contato com a Sema, por meio do número/Whatsapp: (81) 99836-9947 ou canais oficiais da prefeitura.

