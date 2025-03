A- A+

QUARESMA Quaresma: Começa nesta quarta-feira de cinzas o período de renovação e reflexão da Igreja Católica Segundo Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, a quaresma é um tempo especial para a Igreja, caracterizado por grandes temáticas: a renovação do compromisso batismal, para os cristãos, penitência e conversão

A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma, um período de 40 dias de preparação para a Páscoa.

Segundo Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, este é um tempo especial para a Igreja, caracterizado por grandes temáticas: a renovação do compromisso batismal, como cristãos, penitência e conversão.

“A Quaresma é um tempo de penitência, jejum, abstinência e busca sincera pela conversão pessoal, familiar e profissional. É uma grande revisão de vida em vista da ressurreição, da Páscoa de Jesus”, explica Dom Paulo.

Ainda de acordo com Dom Paulo Jackson, o número 40, presente em diversas passagens bíblicas, simboliza preparação e transformação.

“Jesus jejuou e esteve no deserto por 40 dias, Elias caminhou no deserto por 40 dias, Moisés permaneceu no Monte Sinai pelo mesmo período, o dilúvio durou 40 dias, e o povo hebreu peregrinou 40 anos. É sempre um tempo de mudança e preparação para algo grandioso”, destaca o arcebispo.

A Quaresma tem início com a imposição de cinzas sobre os fiéis, acompanhada da frase do livro do Gênesis: “Tu és pó e ao pó retornarás”.

Segundo Dom Paulo, esse rito recorda a fragilidade humana e a necessidade de humildade.

“Nenhum orgulho, nenhuma vaidade, nenhuma soberba. Somos pó e retornamos ao pó, mas em Deus temos a plenitude da vida”, ressalta.

A missa da imposição de cinzas ocorre, tradicionalmente, toda a quarta-feira de cinzas. Nesta quarta (5), a celebração ocorre, a partir das 16h, na comunidade Ilha de Deus, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, onde também será realizada a abertura da Campanha da Fraternidade 2025, a partir das 13h

A campanha da fraternidade deste ano tem como tema a 'Fraternidade e Ecologia Integral', com o lema: "Deus viu que tudo era muito bom".

Além do jejum e da abstinência, a Igreja propõe práticas espirituais que auxiliam na caminhada quaresmal.

“A abstinência é renunciar a algo que nos agrada muito, como chocolate ou carne, mas também devemos evitar completamente vícios como o cigarro e exageros na bebida alcoólica. A Quaresma é um momento propício para nos libertarmos do que nos impede de crescer espiritualmente”, orienta Dom Paulo.

O arcebispo também incentiva a confissão sacramental e um exame profundo da vida.

“Reveja suas escolhas, suas relações familiares, sua vida profissional e espiritual. Como anda seu casamento? Como é seu relacionamento com seus filhos ou pais? Busque melhorar sua qualidade de oração e viva com intensidade a espiritualidade deste tempo”, recomenda.

Por fim, Dom Paulo reforça que a Quaresma é um convite à interioridade da fé.

“O que Jesus nos pede é que passemos da exterioridade para uma relação verdadeira com Deus. Que este tempo seja de renovação, de conversão e de preparação para celebrarmos com plenitude a Páscoa do Senhor”, conclui.

