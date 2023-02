Quarta de Cinzas em Olinda tem Mungunzá e corrida regada a aguardente

A- A+

Desde 1995, os foliões que “madrugam” nas ladeiras de Olinda na Quarta-Feira de Cinzas saboreiam o Munguzá de Zuza e Thaís. Neste ano, o bloco distribuiu mais de mil litros da comida e contou com a tradicional corrida dos monstrinhos e monstrinhas, na qual os participantes tomam um copo de aguardente e sobem a Ladeira da Sé.

A concentração do Munguzá começou às 5h desta quarta (22). Depois da distribuição da iguaria, a corrida dos monstrinhos e monstrinhas premiou com R$ 200 os foliões mais dispostos.



A vencedora na categoria feminina foi a turista Maiura Castro, 31, que veio de Belo Horizonte para brincar o Carnaval de Olinda. “Foi a saudade da Folia que me deu gás. Agora, na Quarta de Cinzas, já estou pensando no próximo Carnaval”, disse a mineira, que também atribuiu a vitória a um “café da manhã reforçado”.



Já o mostrinho do ano é olindense. Pablo Juan, 18, correu pela primeira vez e já faturou o prêmio máximo na competição. “O segredo é a cana e um cuscuz com uma manteiguinha. Ainda escorreguei e caí no finalzinho, mas não deu pra os outros concorrentes”.

Zuza Miranda, um dos organizadores do bloco, diz que a corrida e a distribuição do Munguzá em 2023 tem uma importância especial. “Temos que agradecer a Deus por termos sobrevivido a esses dois anos de pandemia. Estamos de volta com o Munguzá para dar força e energia aos foliões que vão encarar esse último dia de festa em Olinda”, disse.

Um dos resistentes que foram ao Alto da Sé para aproveitar os últimos momentos de festa foi Marcos Roberto, 31, que provou o mungunzá e aproveitou para brincar o Bacalhau do Batata, bloco tradicional que também anima a quarta de cinzas nas ruas do Sítio Histórico. “É a primeira vez que faço essa programação. O Carnaval desse ano foi muito bom e bem tranquilo, mas não acabou na terça”.

Veja também

DESABAMENTO Mais de 50 pessoas bloqueadas após desabamento de mina na região norte da China