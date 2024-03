A- A+

Aniversário do Recife Quarta e última etapa do Parque das Graças, no Recife, é entregue ao público Cerca de R$ 55 milhões foram investidos em todas as etapas do Paque das Graças

A quarta e última etapa do Parque das Graças, na Zona Norte do Recife, foi entregue ao público na tarde desta terça-feira (12). A novidade foi concretizada no mesmo dia do aniversário da capital pernambucana, que celebra 487 anos de história.

Cerca de R$ 55 milhões foram investidos na obra, realizada pela Prefeitura do Recife por meio de equipes da Autarquia de Urbanização do Recife (URB).

As principais novidades da extensão do espaço ficam por conta de uma ponte que dá acesso a um píer e a ligação do Parque das Graças com a Ponte da Capunga.

Ao lado de aliados políticos, o prefeito João Campos (PSB) marcou presença no evento de inauguração. Em seu discurso, falou sobre a projeção de uma cidade melhor.

“Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Nós estamos aqui comemorando o aniversário do Recife também, mas eu sinto que estamos fazendo algo que é parte do sonho de fazer uma cidade melhor. Isso que estamos entregando é uma possibilidade do próprio Recife ser conhecido por dentro do seu território. Hoje não é um dia qualquer”, afirma Campos.

Representando a Secretaria de Infraestrutura do Recife, a engenheira civil Marília Dantas classificou a obra como fator de redução de desigualdades sociais.

“É uma alegria imensa estarmos hoje aqui. Com o Parque das Graças, a gente mostra que o Recife pode ter uma nova cara. A gente está transformando a cidade. Sabemos que isso vai marcar depois. Um parque como esse faz com que o povo da cidade peça cada vez mais equipamentos como esse, que reduz as desigualdades sociais, porque todas as classes sociais podem frequentar”, diz Marília.

