A- A+

Saúde Quarta edição de Congresso chega ao Recife amplia debate sobre autismo na vida adulta em outubro Evento reúne especialistas, famílias e autistas para discutir autonomia, trabalho, saúde, relacionamentos e inclusão

O autismo acompanha a pessoa ao longo de toda a vida, mas grande parte das discussões, da formação profissional e das políticas de atendimento ainda está concentrada no período da infância.

Para combater essa questão, o Congresso Autismo na Vida Adulta chega à sua quarta edição nos dias 17 e 18 de outubro no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Consolidado como um dos principais eventos do segmento no Nordeste, o congresso reúne profissionais de saúde e educação, familiares, autistas adultos, pesquisadores e empresas para discutir os desafios e as possibilidades dessa etapa da vida.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site do congresso.

Dados

No Brasil, o Censo 2022 identificou 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo, o que equivale a 1,2% da população.

Quando essa população chega à adolescência e à idade adulta, surgem demandas específicas relacionadas à autonomia, empregabilidade, educação, saúde, relacionamentos e envelhecimento que devem ser discutidas nas palestras.

“O congresso nasce de uma escassez. O autismo acompanha o sujeito para a vida toda, e precisamos capacitar os profissionais que vão atender esse adulto e também levar informação para as empresas que vão receber o funcionário atípico. No Norte e Nordeste, não havia um congresso que fizesse esse recorte da vida adulta, que requer adaptações e intervenções específicas”, explica a psicóloga Frínea Andrade, idealizadora do evento e diretora do Instituto Dimitri Andrade.

Um olhar para além da infância

A programação foi estruturada em oito eixos: sociabilização, independência e empregabilidade; autistas sobre autistas; nutrição; direito da pessoa autista; educação e aprendizagem; cognição, comportamento e saúde; comunicação e linguagem; e relatos de experiências.

Entre os temas estão inclusão laboral de pessoas com deficiência, ingresso e permanência no ensino superior, intervenção ABA na vida adulta, atividade física, terapia ocupacional, linguagem e reciprocidade social, cefaleia no autismo, maternidade atípica, diagnóstico, relacionamentos e família.

O evento reúne profissionais de diferentes áreas, entre eles a advogada Isabelle Duarte, a nutricionista Maria Rosa Etcheverry, a psicóloga Frínea Andrade, a escritora, criadora de conteúdo e autista Bela Sincera, o educador físico e especialista em psicomotricidade Vinicius Lira, o médico Wagner Horta e a fonoaudióloga Rafaella Asfora.



Além deles, estarão presentes a fonoaudióloga Valência Avelino, a fonoaudióloga especialista em desenvolvimento infantil e autismo Bethania Mendes, a terapeuta ocupacional Helka Fernandes, a analista do comportamento Hilary O’Gorman Amado, a especialista em gestão laboral de pessoas com deficiência e CEO da Associação Inclusão do Amor Natália Alves D’Almeida Lins e o estudante de medicina e autista Yuri Neri Mendes Santos.

Experiência pessoal à construção coletiva

A experiência de Frínea como mãe de uma pessoa com autismo também atravessa a criação do congresso e reforça a necessidade de ampliar o debate sobre as diferentes realidades vividas por adultos autistas.

“Quando penso na vida adulta, não posso esquecer do Dimitri, meu filho, que tem 19 anos e é autista nível 3 de suporte. Ele não é um adulto autônomo e precisa de adaptações e intervenções específicas. É uma inquietação que transformamos em busca de conhecimento, compartilhamento de experiências e troca”, conta.



Além das palestras, o congresso terá apresentações culturais de pessoas neurodivergentes, exposição de trabalhos científicos, relatos de experiências de autistas adultos e momentos de networking.

“O congresso é um momento de ciência, informação e fortalecimento. É uma oportunidade de conhecer outros autistas e outras famílias, compartilhar experiências e pensar em caminhos possíveis para uma sociedade mais inclusiva”, afirma Frínea Andrade.

Serviço

IV Congresso Autismo na Vida Adulta

Quando: 17 e 18 de outubro

Onde: Mar Hotel Conventions (R. Barão de Souza Leão, 451 - Boa Viagem, Recife - PE)

Inscrições: Site

Veja também