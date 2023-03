A- A+

EVENTO Quarta edição do Canadá RoadShow abre inscrições no Recife Feira de estudo e imigração para o Canadá acontecerá no dia 1º de abril, no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde, na Imbiribeira

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Canadá RoadShow, o mais completo evento sobre estudo, trabalho e imigração para o Canadá. A etapa Recife da feira acontecerá no dia 1º de abril, das 14h às 19h, no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. A inscrição para ter acesso ao evento custa R$ 20 e pode ser feita através do site www.canadaroadshow.com.br.

Estarão presentes representantes de mais de 40 instituições de ensino canadense de províncias como Alberta, British Columbia, New Brunswick, Ontario, Quebec, Manitoba e Saskatchewan, além de consultores de visto e imigração e empresas canadenses. Em três edições, o Canadá RoadShow reuniu mais de quatro mil pessoas.

A capital pernambucana é a terceira cidade do Brasil a receber o evento, que passará por São Paulo e Rio de Janeiro, nos dias 25 e 26 deste mês, respectivamente. Depois do Recife, o encontro será realizado em Fortaleza, no dia dois de abril. A feira de estudo e imigração é promovida pela Hi Bonjour, agência brasileira e canadense especializada em programas de intercâmbio e higher education no Canadá.

“Nosso diferencial é que temos uma equipe de apoio na cidade aonde o estudante vai, acompanhando-o ao longo de todo o processo. Isso faz toda a diferença e traz segurança para ele. Nós entendemos o perfil do candidato para verificar qual é o melhor projeto para ele ir ao Canadá, de acordo com suas limitações, sonhos e oportunidades que melhor se adequam ao seu planejamento. Realizamos uma consultoria personalizada, para entender qual o objetivo do cliente, qual o seu sonho e capacidade financeira e a partir daí, traçamos juntos o planejamento de estudos para o Canadá”, destaca Thais Della Nina, uma das sócias-fundadoras da Hi Bonjour.

A programação do evento traz as palestras: “Escolha o Canadá, escolha a Hi Bonjour”, “Estudar no Canadá: tudo o que você precisa saber antes de iniciar o seu #PlanoCanadá”, “Trabalhar no Canadá: mercado de trabalho, oportunidades e profissões em alta”, “Imigrar para o Canadá: motivos e caminhos para conquistar a imigração” e “Vida Real no Canadá, por quem vive a experiência”. Essa última será apresentada por quatro brasileiras que hoje são residentes permanentes ou têm a cidadania canadense.

