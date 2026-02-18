A- A+

A Quarta-Feira de Cinzas (18) reserva muito frevo e folia para quem não quer se despedir do Carnaval 2026 de jeito nenhum.



Mesmo com o encerramento oficial na noite dessa terça-feira (17), o Recife segue com programação no Polo Mercado da Boa Vista, na área central da capital pernambucana.



A partir das 13h30, o público poderá curtir Maria Pagodinho. Mais tarde, às 15h, é a vez de Carlinhos Monte Verde animar. E para encerrar as atrações no local, às 16h30, Orquestra Rockfônica de Frevo se apresenta.



Para quem deseja curtir bloco de rua, às 13h tem "Os Irresponsáveis", tradicional no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife.



O polo Casa Amarela, também na Zona Norte, recebe o Festival Quarta Cinza Rock, a partir das 13h, com Devotos, Isaar e outras atrações.

A festa também segue em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), que receberá blocos ao longo do dia.



Entre as opções estão Bloco do Reggae, Boi da Macuca, Encontro de Bois e o Cortejo dos Afoxés.



Em Paulista, também na RMR, o Bacalhau da Vara anima o bairro de Paratibe com Santroppe, Molejo, Noara Marques, Tayara Andreza, Inove e Almir Rouche.



Confira a programação de Carnaval para esta Quarta-Feira de Cinzas (18):

Recife

Mercado da Boa Vista:

13h30 - Maria Pagodinho;

15h - Carlinhos Monte Verde;

16h30 - Orquestra Rockfônica de Frevo.



Polo Casa Amarela

Festival Quarta Cinza Rock - a partir das 13h

- Ratos de Porão, a lenda do punk/hardcore brasileiro será o headliner dessa edição

- Devotos

- Eskröta

- Bayside Kings

- Plugins

- Isaar

- Lepra

- Pexera

- Diablo Angel

- Suburbanos

- Bia Calado

- Matalanamão

- Eletrônico QCR.



Bloco de rua:

13h - Os Irresponsáveis - Rua do Machado, 705, Água Fria.



Olinda

13h - Bloco do Reggae - Sede do Cariri Olindense;

13h - Isso Nú Hein? - Bar do Ró;

17h - Pife Floyd - Travessa de São Francisco, Carmo;

17h - Boi da Macuca - Largo do Guadalupe;

17h - Bloco do Case - Atrás da Igreja de São Pedro;

17h - Encontro de Bois - Praça do Carmo;

19h - Cortejo dos Afoxés - Largo do Guadalupe;

23h - Segura a Coisa - Praça do Fortim.



Paulista

12h - Bacalhau da Vara - bairro de Paratibe - com Santroppe, Flor de Mel, Carta Virada, Tentação, Rosa Maia, Serginho Alves, Mil Milhas, Jéssica Emanuelle, Molejo, Noara Marques, Tayara Andreza, Inove e Almir Rouche.

