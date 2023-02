A- A+

Carnaval Quarta-feira ingrata, mas também de festa: veja programação da despedida do Carnaval O "Bacalhau do Batata" anima a manhã nas ladeiras de Olinda, enquanto os "Irresponsáveis" vão agitar os foliões da Zona Norte do Recife

Você piscou e já veio a quarta-feira. A mais “ingrata” de fevereiro. Aquela que chega tão depressa só para contrariar. Mas engana-se quem pensa que ela obrigará o frevo a acabar. Afinal, ainda será possível curtir blocos tradicionais na despedida do Carnaval 2023. A partir das 8h, nas ladeiras de Olinda, próximo do Alto da Sé, sairá o “Bacalhau do Batata”, que há mais de 60 anos arrasta foliões. Em Água Fria, Zona Norte do Recife, o destaque é “Os Irresponsáveis”, que neste ano abrirá pela primeira vez uma área open bar, comemorando os 40 anos de existência.



O Bacalhau do Batata foi criado em 1962, por Isaias Ferreira da Silva, o “Batata”. Garçom, ele deu origem à festa com o objetivo de proporcionar um momento de celebração para aqueles que, como ele, trabalhavam durante os demais dias de Carnaval. O bloco passa pela ladeira da Sé, Rua do Bonfim, Quatro Cantos, Ribeira, Varadouro e Largo do Amparo.



Em 2007, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, do Rio de Janeiro, homenageou com uma ala o Bacalhau do Batata, citando o bloco no samba-enredo, com o trecho "E o Bacalhau do Batata na bandeja pra massa até o dia clarear".



Completando quatro décadas de vida, os Irresponsáveis foi fundado em 1983, quando um dono de mercearia decidiu não abrir a loja após ter festejado bastante na Terça-feira Gorda. No dia seguinte, ganhou a fama de irresponsável entre os moradores da região. Desde então, mais e mais “irresponsáveis” saem às ruas se negando a aceitar o fim do Carnaval.

Bloco "Os Irresponsáveis"





O dia também terá outros blocos em Olinda, como o Manguza do Zuza, às 6h, na Igreja da Sé; Bloco do Barão, às 11h, na rua da Boa Hora; Bloco do Casé, às 16h, no Carmo; Encontro dos Bois na Rua da Boa Hora, no Varadouro; Boneco do Maestro Oséas, no Guadalupe; e Segura a Coisa, às 00h, nos Quatro Cantos.

No Polo Erasto Vasconcelos, Praça do Carmo, acontecerão os show de Grupo Bongar (16h), Léo da Bodega (17h20), Ave Sangria (18h40), Orquesta do Maestro Oséas (20h) e Nação Zumbi (21h10).



No Polo Xambá, estarão Bloco Afro Comigo Ninguém Pode (14h), Arrastão da Bateria Charanga do Bié e Grupo Afro Brasileiro Tambores de Ogum (14h30), Grupo de Coco Miudinho da Xambá (15h), Grupo de Coco Raízes de Mãe Biu (15h30), Nação do Maracatu Porto Rico (16h), Afoxé Omo Nilê Ogunjá (17h), O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico (18h) Milla Paz (18h30), Grupo de Coco Raízes (19h), Mestra Célia do Coco (19h30), Mestre Ulisses (20h) e Grupo Bongar (21h).



No Recife, às 14h, terá o Quarta Cinza Rock, em Casa Amarela. No Mercado Boa Vista, a manhã será agitada com Orquestra 19 de Fevereiro (12h30); Carlinhos Monte Verde (13h30), Petto Jamah (14h) e Maria Pagodinho (14h30).

Quarta-feira (22) - Olinda

6h - Manguza do Zuza - Igreja da Sé

8h - Bacalhau do Batata - Alto da Sé

11h - Bloco do Barão - Rua da Boa Hora

16h - Bloco do Case- Praça do Carmo

18h - Encontro dos Bois da Rua da Boa Hora - Varadouro

20h - Boneco de Maestro Oséas - Guadalupe

00h - Segura a Coisa - Quatro Cantos

Polo Erasto Vasconcelos (Praça do Carmo)

16h: Grupo Bongar

17h20: Léo da Bodega

18h40: Ave Sangria

20h: Orquestra do Maestro Oseas

21h10: Nação Zumbi

Polo Xambá

14h: Bloco Afro Comigo Ninguém Pode

14h30: Arrastão da Bateria Charanga do Bié

14h30: Grupo Afro Brasileiro Tambores de Ogum

15h: Grupo de Coco Miudinho da Xambá

15h30: Grupo de Coco Raízes de Mãe Biu

16h: Nação do Maracatu Porto Rico

17h: Afoxé Omo Nilê Ogunjá

18h: O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico

18h30: Milla Paz (The Voice Brasil)

19h: Grupo de Coco Raízes

19h30: Mestra Célia do Coco

20h: Mestre Ulisses

21h: Grupo Bongar e Yabás da Xambá

Recife

10h - Os Irresponsáveis - Água Fria

12h30 - Orquestra 19 de Fevereiro - Mercado da Boa Vista

13h30 - Carlinhos Monte Verde - Mercado da Boa Vista

14h - Pretto Jamah - Mercado da Boa Vista

14h - Quarta Cinza Rock - Casa Amarela

14h30 - Maria Pagodinho - Mercado da Boa Vista

Veja também

SAÚDE Região das Américas é a única com aumento da mortalidade por suicídio, diz Opas