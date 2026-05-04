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Recife

Quartéis da PM, no Derby, e dos Bombeiros, na Soledade, recebem doações para vítimas da chuva

Donativos podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos finais de semana, das 9h às 17h

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Quartel do Derby, no Recife, é um dos pontos de doaçãoQuartel do Derby, no Recife, é um dos pontos de doação - Foto: Divulgação

Para atender a população atingida pelas fortes chuvas no estado, o Governo de Pernambuco abriu dois pontos oficiais de doações situados na área central do Recife.

A ação, realizada por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS), acontece em apoio às famílias desabrigadas e desalojadas no estado, que contabilizam mais de 9,5 mil pessoas.

O objetivo da coleta solidária é arrecadar itens essenciais.

Os pontos funcionam no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no Derby, e no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, no bairro da Soledade.

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Os donativos podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos finais de semana, das 9h às 17h.

Podem ser doados alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas e agasalhos em bom estado de conservação, além de cobertores, colchões e outros itens.

Confira os endereços dos pontos de arrecadação:

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