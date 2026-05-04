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Recife Quartéis da PM, no Derby, e dos Bombeiros, na Soledade, recebem doações para vítimas da chuva Donativos podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos finais de semana, das 9h às 17h

Para atender a população atingida pelas fortes chuvas no estado, o Governo de Pernambuco abriu dois pontos oficiais de doações situados na área central do Recife.



A ação, realizada por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS), acontece em apoio às famílias desabrigadas e desalojadas no estado, que contabilizam mais de 9,5 mil pessoas.



O objetivo da coleta solidária é arrecadar itens essenciais.



Os pontos funcionam no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no Derby, e no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, no bairro da Soledade.

Os donativos podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos finais de semana, das 9h às 17h.



Podem ser doados alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas e agasalhos em bom estado de conservação, além de cobertores, colchões e outros itens.



Confira os endereços dos pontos de arrecadação:

Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Praça do Derby, s/n, bairro do Derby, Recife;

Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Avenida João de Barros, nº 399, bairro da Soledade, Recife.

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