Quartel do Derby celebra culto de Natal nesta quinta (25)
Organizado pela Capelania Evangélica da Polícia Militar de Pernambuco, a celebração religiosa terá início por volta das 18h
Nesta quinta-feira (25), dia de Natal, como já é tradição, o Quartel da Polícia Militar, no bairro do Derby, área central do Recife, receberá o Culto de Natal.
Organizado pela Capelania Evangélica da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a celebração religiosa terá início por volta das 17h. O evento é aberto ao público e convida famílias de toda a cidade para uma noite especial em celebração ao nascimento de Jesus Cristo.
De acordo com a organização, o culto tem como proposta destacar o verdadeiro significado do Natal: a chegada de Jesus, trazendo esperança, luz e salvação à humanidade.
Culto de Natal
A ministração da Palavra de Deus será conduzida pelo Pastor Eduardo Lopes, vindo do Estado do Mato Grosso do Sul, com início marcado para as 18h. Ele é presidente da Convenção da Assembleia de Deus naquele estado e trará uma mensagem especial de Natal, centrada em Cristo, na fé e na esperança.
O evento contará ainda com apresentações do Coral e da Banda Musical do Colégio da Polícia Militar, a partir das 17h, além de um concerto do Grupo de Louvor da Banda de Música da PMPE e de grupos musicais da Assembleia de Deus Novas de Paz.
A programação contará com participações musicais especiais, entre elas:
* Cícero Nogueira
* Adna e Daniel
* Suzana Silva
* Sandro Tércio e Clarissa Tércio
* Banda Desejo de Missões
* Banda de Música da PMPE
* Coral e Orquestra do Colégio da Polícia Militar, que apresentarão uma emocionante Cantata Natalina