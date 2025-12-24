A- A+

Natal 2025 Quartel do Derby celebra culto de Natal nesta quinta (25) Organizado pela Capelania Evangélica da Polícia Militar de Pernambuco, a celebração religiosa terá início por volta das 18h

Nesta quinta-feira (25), dia de Natal, como já é tradição, o Quartel da Polícia Militar, no bairro do Derby, área central do Recife, receberá o Culto de Natal.

Organizado pela Capelania Evangélica da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a celebração religiosa terá início por volta das 17h. O evento é aberto ao público e convida famílias de toda a cidade para uma noite especial em celebração ao nascimento de Jesus Cristo.

De acordo com a organização, o culto tem como proposta destacar o verdadeiro significado do Natal: a chegada de Jesus, trazendo esperança, luz e salvação à humanidade.

A ministração da Palavra de Deus será conduzida pelo Pastor Eduardo Lopes, vindo do Estado do Mato Grosso do Sul, com início marcado para as 18h. Ele é presidente da Convenção da Assembleia de Deus naquele estado e trará uma mensagem especial de Natal, centrada em Cristo, na fé e na esperança.

O evento contará ainda com apresentações do Coral e da Banda Musical do Colégio da Polícia Militar, a partir das 17h, além de um concerto do Grupo de Louvor da Banda de Música da PMPE e de grupos musicais da Assembleia de Deus Novas de Paz.

A programação contará com participações musicais especiais, entre elas:

* Cícero Nogueira

* Adna e Daniel

* Suzana Silva

* Sandro Tércio e Clarissa Tércio

* Banda Desejo de Missões

* Banda de Música da PMPE

* Coral e Orquestra do Colégio da Polícia Militar, que apresentarão uma emocionante Cantata Natalina

