Saúde Quarto branco do BBB 26: o que acontece com o corpo quando ficamos sem banho? Já foram 80 horas de cômodo com sete participantes ainda na disputa para três vagas na casa mais vigiada do Brasil

Em menos de uma semana de programa o Big Brother Brasil já é assunto dentro e fora do país com o temido quarto branco. Na disputa pelas três vagas na casa do BBB, os participantes já passaram mais de 80 horas no cômodo. Pelo menos duas pessoas já desistiram.

O desafio é imenso já que os confinados estão há cerca de quatro dias em um quarto fechado, sem ventilação externa, vestindo macacões largos e sem banho. Mas quais impactos isso pode ter no corpo?

Segundo o dermatologista Pedro Jordão Caldas Ferreira, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia de São Paulo, mesmo sem fazer esforço ou suor visível, a pele continua funcionando intensamente, levando a acúmulos de microorganismos.

“Em 48 horas sem banho, ocorre acúmulo de sebo, células mortas, resíduos de tecidos, poluição e microrganismos que fazem parte da flora cutânea. Em ambientes fechados, com ar-condicionado e roupas mais justas ou sintéticas, há menor ventilação da pele, o que favorece alterações do pH, desequilíbrio da microbiota e sensação de oleosidade, coceira ou desconforto”, explica o especialista.

Segundo ele, as áreas de dobra, como axilas, virilhas e atrás dos joelhos, tendem a ser as mais afetadas. Ficar dias sem tomar banho também pode levar a problemas dermatológicos. Chaiany, por exemplo, começou recentemente a se coçar.

“Esse conjunto de acúmulos forma uma camada irritativa que pode provocar coceira, sensação de ardor e desconforto. O desequilíbrio da microbiota cutânea contribui para processos inflamatórios e aumento da sensibilidade”, afirma a dermatologista Ana Carolina Sumam.

Do ponto de vista dermatológico, os especialistas afirmam que não há um tempo máximo em que o corpo possa ficar sem banho e que vai depender muitas vezes do próprio ambiente em que as pessoas se encontram. Se estão fazendo exercícios físicos, se há muita transpiração, o tipo de pele, nível de oleosidade, rotina, uso de roupas fechadas, entre outros.

“Em climas quentes e úmidos, o risco aparece mais rapidamente. Já em ambientes frios e secos, pode haver maior tolerância — embora isso não elimine a necessidade de higiene”, diz Ferreira.

Lencinho

Chaiany Andrade, representante do Centro-Oeste, chegou a pedir para a produção liberar um lencinho umedecido. "Produção, libera um lencinho umedecido. Nós estamos fedendo, pô. Por favor, um lencinho umedecido pra limpar as partes íntimas." O pedido rendeu uma advertência na hora, mas, algumas horas depois, acabou sendo atendido. Quando o item foi liberado, veio acompanhado de um aviso direto da produção: "O lenço é para uso íntimo".

Além dos lenços salvadores, os participantes, que até então vinham sobrevivendo apenas à base de água e bolacha, também receberam água de coco para ajudar na hidratação.

