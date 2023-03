A- A+

paulista Quarto montado no TI Pelópidas Silveira alerta sobre a importância de dormir bem A iniciativa faz alusão à Semana do Sono

Os motoristas do Conorte participaram, nesta quinta-feira (16), de uma ação para alertar sobre a importância de dormir bem.



A iniciativa faz alusão à Semana do Sono e foi realizada no Terminal Integrado Pelópidas Silveira, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Além dos profissionais, os passageiros e transeuntes também participaram.

Em um quarto montado com cama, abajur, mesa de cabeceira, despertador e travesseiros, os motoristas tiveram a qualidade do repouso avaliada pela fisioterapeuta Lidiane Santana.

Num primeira momento, a especialista vai identificar os maus hábitos praticados pelos profissionais e que atrapalham o sono.

