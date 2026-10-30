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Guerra Quarto navio petrolífero pega fogo após atingir mina no Estreito de Ormuz A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã teria afirmado que a embarcação tentava atravessar a região por uma rota não autorizada quando o incidente aconteceu

Um quarto petroleiro pegou fogo após atingir uma mina marítima enquanto tentava atravessar o Estreito de Ormuz nesta sexta-feira, de acordo com a emissora iraniana Press TV.

Ainda segundo o canal, a Marinha da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) teria afirmado que a embarcação tentava atravessar a região por uma rota não autorizada quando o incidente aconteceu.

Mais cedo, a IRGC afirmou que duas dessas embarcações tentaram cruzar o Estreito com os sistemas de navegação e posicionamento desligados com apoio das Forças Armadas dos Estados Unidos quando o incidente aconteceu.

A Operação de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) informou que recebeu um relato de uma embarcação atingida por um projétil de origem desconhecida ao sul da ilha de Lavan, no Irã.

O impacto teria atingido o lado esquerdo do navio e provocado um incêndio a bordo. Segundo a UKMTO, a tripulação está em segurança e não há registro de impacto ambiental até o momento.

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