Quarto suspeito de atirar contra Mingau, do Ultraje a Rigor, é detido em São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo prendeu Pablo William da Silva Mostarda, de 29 anos, quarto suspeito de envolvimento no caso que vitimou Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, da banda Ultraje a Rigor.



O músico está internado desde o dia 2 de setembro. Atualmente, ele está no Hospital São Luiz, da Rede D'Or, em São Paulo, e tem quadro estável.

O delegado responsável pelo caso, Marcelo Russo, informou como se deu a operação:





"A agência de inteligência da 2ª CIPM informa a prisão de Pablo Wiliam da Silva Mostarda (Carranca), principal suspeito na tentativa de homicídio contra o músico Rinaldo (Mingau). A ação foi propiciada por uma visão estratégica do Secretário de Estado de Polícia Militar, executada pelo Comandante do 5º CPA na ações integradas entre os Estados que fazem divisa: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Sendo assim, foi realizado um trabalho sigiloso e integrado, monitorando o paradeiro do foragido da justiça. Ele teve como resultado a captura nesta manhã (14/10/2023). Carranca foi localizado na cidade de Taubaté-SP através de troca de informações entre esta agência e a agência de inteligência do 5° Batalhão de Polícia Militar do Interior".