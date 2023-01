A- A+

MEIO AMBIENTE Quase 100 tartarugas marinhas nascem na praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho Período de desova acontece entre dezembro e junho, com cerca de 28 a 30 ninhos por temporada

As águas da praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, receberam, nessa quarta-feira (18), 88 filhotes de tartarugas-de-pente. Segundo a Associação Geral da Reserva do Paiva (AGRP), que faz monitoramento das desovas, eles são apenas alguns dos animais que devem ir ao encontro do Oceano nos próximos dias. Até o momento, foram mapeados 15 ninhos de ovos de tartarugas, contando em média 120 ovos cada.

Os ovos começam a eclodir entre 45 e 60 dias após serem enterrados. A previsão para o próximo nascimento é a partir do dia 29 deste mês.

Até o momento foram mapeados 15 ninhos de ovos de tartarugas, contando em média 120 ovos, cada. Foto: Divulgação

“O maior cuidado que a população deve ter é fazer o descarte correto do seu lixo, porque grande parte das tartarugas morre devido à ingestão de plástico. Outra questão é onde se vai fixar a cadeira e guarda-sol na praia; é sempre importante tentar ver se não há um ninho naquele local”, ressalta Renan Pimentel, assistente de Operações da Associação Geral da Reserva do Paiva.

A associação mantém um projeto de preservação das tartarugas marinhas desde 2010, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. O trabalho consiste em monitorar os rastros de tartarugas, o cercamento dos ninhos e o acompanhamento até a eclosão dos animais.

O bairro do Paiva geralmente recebe duas espécies de tartarugas marinhas, a tartaruga-cabeçuda e a tartaruga-de-pente. Isso significa que o período de desova naquela na faixa de areia da praia é longo, ocorrendo entre dezembro e junho, com cerca de 28 a 30 ninhos por temporada.

Caso encontrem da algum ninho do animal, os banhistas são aconselhados a acionar o serviço “De Olho no Paiva”, pelo número (81) 99266-1696.

