perícia Quase 19 mil pessoas terão perícia médica antecipada em mutirão deste fim de semana Atendimento será feito em 92 unidades da Previdência Social em diferentes regiões do país; há seis mil vagas abertas

O Ministério da Previdência Social promove, neste fim de semana, um grande mutirão de perícias médicas em 92 agências da Previdência Social distribuídas pelo país. A ação prevê a realização de quase 19 mil atendimentos, mais de 13 mil já agendados, como parte do esforço para reduzir o tempo de espera dos segurados. Outras seis mil vagas seguem disponíveis para marcação.

A operação será realizada de forma presencial em algumas localidades e, em outras, por teleatendimento, por meio da modalidade Perícia Conectada. Essa forma de atendimento remoto amplia o acesso, sobretudo em áreas onde há escassez de profissionais, diminuindo deslocamentos e agilizando a análise dos benefícios. Assim como nas avaliações presenciais, a privacidade, o sigilo e a autonomia do perito são garantidos.

O mutirão é uma ação conjunta da Perícia Médica Federal e do INSS e integra uma estratégia nacional para dar mais rapidez aos processos e diminuir a fila de espera dos beneficiários.

Segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou acessar o serviço pelo Meu INSS, no site ou aplicativo.

Após a confirmação do agendamento, o requerente deve comparecer à agência na data e horário marcados.

