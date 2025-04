Quase 20 quilos de cocaína são apreendidos em Petrolina; droga estava em ônibus que ia para Natal

A- A+

Uma carga de quase vinte quilos de cocaína foi apreendida pela polícia na madrugada deste sábado (19) na BR-428, na saída de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



A droga ocupava uma mala que estava sendo levada num ônibus interestadual que seguia para Natal, capital do Rio Grande do Norte.



A cocaína estava distribuída em tabletes dentro de uma mala grafite. Um suspeito de 27 anos que, segundo a polícia, transportava a cocaína foi detido e levado à Delegacia de Petrolina. Além da droga, foi apreendido um celular.





A apreensão aconteceu durante abordagem ao ônibus por equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), e do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc).



A ação fez parte da Cactus, operação iniciada no último dia 17 e que deve seguir até esta terça (22) e que compreende pontos de bloqueios nas principais estradas de acesso ao interior do Estado.

"O objetivo é garantir a tranquilidade dos cidadãos que se deslocam para aproveitar o feriadão, bem como apreender materiais ilícitos que estiverem sendo transportados nas rodovias, sobretudo nas Áreas Integradas de Segurança, de atuação do Bepi”, explicou o comandante da unidade especializada da PMPE, o tenente-coronel Alessandro Bezerra.

Veja também