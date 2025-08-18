Seg, 18 de Agosto

ATIVISMO AMBIENTAL

Quase 200 ativistas, incluindo Greta Thunberg, bloqueiam principal refinaria da Noruega

"Estamos aqui porque está perfeitamente claro que não há futuro no petróleo. Os combustíveis fósseis levam à morte e à destruição", afirmou a ativista em um comunicado

Quase 200 ativistas ambientais, incluindo a sueca Greta Thunberg, bloquearam a maior refinaria da Noruega nesta segunda-feira (18) para exigir que o país encerre sua indústria de petróleo e gás, disseram organizadores e a polícia.

Ativistas da Extinction Rebellion sentaram-se na estrada, bloqueando o acesso à refinaria de Mongstad, em Bergen, na costa sudoeste da Noruega, enquanto caiaques e veleiros bloqueavam a entrada do porto.

"Estamos aqui porque está perfeitamente claro que não há futuro no petróleo. Os combustíveis fósseis levam à morte e à destruição", afirmou Greta Thunberg em um comunicado, acrescentando que seus produtores como a Noruega "têm sangue nas mãos".

Ao emitir gases de efeito estufa, os combustíveis fósseis alimentam o aquecimento global.

A polícia informou que estava no local desde as 7h GMT (4h em Brasília) e continuava monitorando a situação.

Os ativistas anunciaram que planejam continuar o movimento ao longo da semana na Noruega em uma série de manifestações.

A Mongstad pertence à gigante Equinor, controlada majoritariamente pelo Estado norueguês.

Os ativistas exigem que os líderes noruegueses implementem um "plano de eliminação gradual do petróleo e gás".

A Noruega é frequentemente criticada por seu petróleo e gás, dos quais é o maior produtor da Europa.

Oslo destaca que o setor é uma fonte de empregos e conhecimento técnico e ressalta a importância de garantir um fornecimento estável de energia na Europa.

A Equinor anunciou que planeja manter a produção de petróleo em 1,2 milhão de barris por dia e a de gás em 40 bilhões de metros cúbicos por ano até 2035.

