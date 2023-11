A- A+

POLÍCIA Quase 30 mil pés de maconha são incinerados em Floresta, no Sertão Duas ações da 1ª CIPM resultaram nas apreensões

Quase 30 mil pés de maconha foram incinerados após serem apreendidos em duas ocorrências na zona rural de Floresta, no Sertão de Pernambuco, na quinta-feira (9). As ações foram coordenadas por policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

A primeira ocorrência resultou na localização e incineração de 15 mil pés de maconha e apreensão de 6,2 quilos da droga já preparada para o tráfico. Um homem que estava no local foi preso, segundo a Polícia Militar, e apresentado na delegacia.

Na segunda operação, os policiais localizaram e apreenderam aproximadamente 12 mil pés de maconha, que foram incinerados em um roçado. Também foi apreendido 1,7 kg da droga pronta para consumo.

"Além dos entorpecentes, foi apreendida uma bomba de sucção. Não havia ninguém cuidando do plantio no momento da chegada do policiamento", disse a Polícia Militar.



