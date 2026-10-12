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Zona Norte do Recife Quase 300 kg de maconha são apreendidos em caminhão no bairro de Guabiraba Apreensão foi realizada por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), durante rondas na região

Quase 300 quilos de maconha foram apreendidos na noite da sexta-feira (9), na rodovia PE-16, no bairro de Guabiraba, na Zona Norte do Recife.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, ao todo, foram encontrados aproximadamente 283 quilos da droga, distribuídos em 311 tabletes. Dois homens foram conduzidos à delegacia.

A apreensão foi realizada por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), durante rondas na região. Na ocasião, a equipe identificou um caminhão estacionado em atitude suspeita, em um local isolado.

Durante a abordagem e a vistoria no veículo, os policiais sentiram um forte odor característico de maconha. Ao inspecionar o caminhão, encontraram seis caixas contendo os tabletes do entorpecente.

Os dois homens que estavam no veículo foram encaminhados, junto com a droga apreendida, à Central de Plantões da Capital, para a adoção das medidas legais cabíveis.

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