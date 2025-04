Quase 50 hipopótamos morrem em uma reserva africana devido a bactéria

A- A+

Quase 50 hipopótamos morreram devido ao antraz no Parque Nacional de Virunga, leste da República Democrática do Congo, informou um funcionário do parque à AFP, nesta terça-feira (8).

O antraz é uma doença causada pela bactéria formadora de esporos Bacillus anthracis, que sobrevive durante décadas no solo onde foram enterrados animais que morreram de antraz ou eram portadores.

Os hipopótamos foram encontrados flutuando em um rio ao sul do Lago Edward, que separa a RDC de Uganda, disse Emmanuel de Merode.

O escritório local do Instituto Congolês para a Conservação da Natureza (ICCN) na província de Kivu do Norte recomendou medidas de precaução, incluindo evitar comer carne de animais silvestres.

"Embora esta doença afete principalmente a fauna selvagem, ela representa um risco potencial de transmissão para humanos e animais domésticos", declarou a agência que administra os parques nacionais da RDC.

O Parque Nacional de Virunga foi criado em 1925 e é famoso por sua fauna, especialmente gorilas da montanha, e suas paisagens magníficas.

Também está no centro dos conflitos que vêm destruindo o leste da RDC há 30 anos.

Hipopótamos e outros mamíferos já foram vítimas de antraz diversas vezes em Virunga e outros parques de fauna selvagem africanos.

