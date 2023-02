Quase 7 mil pés de maconha são erradicados em Betânia e Flores, no Sertão de Pernambuco

A- A+

Quase sete mil pés de maconha foram erradicados nessa quinta-feira (9) nas cidades de Betânia e Flores, no Sertão de Pernambuco.



As plantações foram alvo da operação Polígono 1, realizada pela Polícia Federal em conjunto com agentes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, da Polícia Militar.



A primeira ação ocorreu na zona rural de Betânia. Os agentes identificaram uma plantação com 2.404 pés do entorpecente no Sítio Lagoa do Enchu.





Já na cidade de Flores, o plantio estava no Sítio Barreiros, próximo ao distrito de Fátima de Flores, onde foram encontrados 4.500 pés de maconha.





Todo o material encontrado foi incinerado no local, exceto uma pequena amostragem do produto, que foi entregue na Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro, no Sertão, "para a formalização das medidas cabíveis", informou a PM.

