A- A+

BRASIL Quase 7,3 mil pessoas deixaram suas casas no Rio Grande do Sul por causa das chuvas Boletim foi divulgado neste domingo (22) pelo governo estadual

O grande volume de chuvas que causou estragos em diversas localidades do Rio Grande do Sul desalojou 5.958 pessoas até o momento. A informação consta no boletim divulgado pelo governo estadual às 9h deste domingo (22). Segundo o levantamento, há 1.332 desabrigados no estado.

É considerado desalojado quem teve que deixar o local onde mora e se alojou temporariamente na casa de parentes ou amigos, hotéis ou pousadas. Já os desabrigados são aqueles que precisaram ir para abrigos públicos ou de instituições assistenciais.

De acordo com o novo relatório da Defesa Civil gaúcha, uma pessoa está desaparecida e outra ficou ferida. Três mortes foram confirmadas.



Até o momento, o total de pessoas resgatadas pelas forças de segurança do estado chega a 733. O governo contabiliza ainda 139 animais resgatados.

O informe voltou a ser divulgado após o início dos temporais da semana passada. Em maio e abril de 2024, com a ocorrência de eventos climáticos extremos que causaram 183 mortes, deixaram desabrigados e provocaram danos em todo o estado, a frequência dos informes era de duas vezes ao dia.

Municípios

Ao todo, 126 municípios sofrem prejuízos pelas fortes chuvas. O município de Jaguari, centro-oeste do Rio Grande do Sul, teve o estado de calamidade pública reconhecido pelo governo.

Vinte municípios estão em situação de emergência:

Dona Francisca; Cerro Branco; Agudo; Nova Palma; Cruzeiro do Sul; Passa Sete; São Sebastião do Caí; Cacequi; Rosário do Sul; Tupanciretã; Nova Santa Rita; São Francisco de Assis; Liberato Salzano; Amaral Ferrador; Toropi; Montenegro; Silveira Martins; São Vicente do Sul; Júlio de Castilhos; Paraíso do Sul.



Nível dos rios e lagos

A chuva deixou rios e lagos do Rio Grande do Sul em situação de atenção, alguns inclusive atingindo cota de inundação. São eles:

Uruguai (nos municípios de São Borja a Uruguaiana) – tendência de lenta elevação;

Sinos – tendência de lenta elevação no município de São Leopoldo e de estabilidade em Campo Bom;

Ibirapuitã (Alegrete) – tendência de lento declínio;

Ibicuí (Manoel Viana) – tendência de estabilidade;

Jacuí (Cachoeira do Sul até o delta do Jacuí) – declínio entre Cachoeira do Sul e São Jerônimo, e estabilidade na região das ilhas da região metropolitana de Porto Alegre.

Ilhas da região metropolitana de Porto Alegre – níveis elevados e tendência de estabilidade;

Caí (Montenegro) – tendência de declínio.

Os rios com cota de inundação em alerta são:

Guaíba – níveis elevados durante os próximos dias, não tem expectativa de atingir a cota de inundação do Cais Mauá ou Gasômetro, na capital do estado;

Santa Maria (Dom Pedrito) – tendência de declínio;

Caí (São Sebastião do Caí) – tendência de declínio;

Gravataí (Gravataí e Alvorada) – tendência de estabilidade;

Taquari (Taquari) – tendência de declínio;

Paranhana (Taquara) – tendência de lento declínio.

O governo estadual ainda listou os rios em cota de inundação no nível de atenção:

Taquari (Bom Retiro do Sul a Porto Mariante) – tendência de declínio;

Caí (Nova Palmira e Costa do Rio Cadeia) – tendência de declínio;

Santa Maria (Rosário do Sul) – tendência de estabilidade;

Quaraí – tendência de declínio.

O Rio Taquari, na região que se estende de Santa Tereza a Estrela e Lajeado, começa a retornar ao nível de normalidade.

A população local pode conferir a situação dos rios e das barragens neste link.

Rodovias

O estado também registra pontos com bloqueios parciais e de interdição total nas estradas, por causa das chuvas, que provocam alterações no tráfego de rodovias. Desde as enchentes do ano passado, o governo do estado disponibiliza um mapa online que reúne dados em tempo real sobre a situação das rodovias federais, estaduais e as concedidas.

A ferramenta é atualizada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) pode ser acessada aqui.

Hospitais

Os moradores do município de Paraíso do Sul ainda estão sem acesso ao Hospital Paraíso, na Vila Paraíso (RS).

Em Rolante, quatro pacientes transferidos da Fundação Hospitalar seguem internados no Hospital de Santo Antônio da Patrulha. A operação dos demais hospitais do estado é classificada como normal pelo governo do estado.

Avisos

Os interessados podem se cadastrar para receber os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual pelo WhatsApp (61) 2034-4611

Também é possível se cadastrar por SMS. Basta enviar para o número 40199 o CEP da localidade sobre a qual deseja receber os avisos. Após o envio de uma mensagem de confirmação, o usuário passa a receber as informações sempre que forem divulgadas.

O governo local também está com a Campanha do Agasalho 2025 em andamento, com foco na arrecadação de cobertores, mantas, lençóis e toalhas de banho. A população pode ajudar famílias em situação de vulnerabilidade doando em postos da Defesa Civil.

Veja também