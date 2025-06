Quase 800 evacuados por erupção de vulcão de Fuego na Guatemala

A- A+

Quase 800 pessoas foram evacuadas na quinta-feira (5) na Guatemala após a erupção do vulcão de Fuego, localizado 35 km ao sudoeste da capital, informou o órgão de proteção civil, que declarou alerta laranja.

O colosso, considerado o vulcão mais ativo da América Central, provocou em 2018 uma avalanche que arrasou uma comunidade, com saldo de 215 mortos e um número semelhante de desaparecidos.

"Preferimos sair do que depois lamentar a morte de todas as pessoas da aldeia", disse à AFP Celsa Pérez, de 25 anos, evacuada com sua família da comunidade de Morelia para um abrigo no município de Santa Lucía Cotzumalguapa, no departamento de Escuintla.

A mulher, que trabalha vendendo roupas usadas, explicou que líderes de sua aldeia tocaram um sino para ordenar a evacuação. "Não pensamos nem uma nem duas vezes", afirmou.

Um total de 786 pessoas foram levadas a abrigos de várias comunidades nos departamentos (províncias) de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez, que compartilham o território do vulcão, anuncio Juan Laureano, porta-voz da Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres (Conred).

Vídeos divulgados pela Conred mostraram diversos moradores, entre eles crianças, embarcando em ônibus sob uma chuva de água e cinzas.

O diretor do Instituto de Vulcanologia (Insivumeh), Edwin Rojas, afirmou que as colunas de fumaça e cinzas da erupção, que começou na quarta-feira, ultrapassaram os 7 mil metros de altura.

Também pediu precaução com as avalanches de material ardente, conhecidas como fluxos piroclásticos que descem pelas encostas, pois algumas atingem sete quilômetros. Ele espera que a atividade do vulcão diminua nas próximas horas.

O governo suspendeu as aulas em 43 centros educativos nos departamentos afetados e fechou uma estrada que faz fronteira com o vulcão e conecta o sul do país à cidade colonial de Antigua, principal atração turística da Guatemala e Patrimônio Cultural da Humanidade desde 1979.

O Instituto também alertou para "correntes" de material incandescente, conhecidos como fluxos piroclásticos, que descem pelas encostas.

Antes do aumento da atividade, o maciço estava dentro de "parâmetros" considerados "normais", com "explosões fracas e moderadas".

Sua última erupção foi em março, quando provocou a evacuação temporária de mil pessoas.

O vulcão de Fuego é um dos três vulcões ativos da Guatemala, junto com Pacaya (sul) e Santiaguito (oeste).

Em 1932, uma erupção do vulcão de Fuego lançou cinzas que chegaram a El Salvador (a 125 km de distância) e Honduras (a 175 km).

