RIO DE JANEIRO Quase 800 quilos de maconha são encontrados escondidos em carga de panetones no interior do Rio Motorista do caminhão foi preso por tráfico de drogas

A três meses do natal, um caminhão repleto de panetones — 23 mil unidades, segundo a nota fiscal — foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Três Rios, no Centro-Sul Fluminense. Uma vistoria na carga mostrou, no entanto, que o veículo transportava também um carregamento nada natalino: 780 quilos de maconha, escondidos entre as caixas. O motorista, de 38 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por tráfico de drogas.

De acordo com a PRF, o suspeito informou que saiu de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, com destino a Colatina, no Espírito Santo, onde a droga seria entregue. A ação ocorreu de forma conjunta com a Polícia Civil de São Paulo, que auxiliou após troca de informações entre as corporações. Após a abordagem, o caso foi encaminhado à 108ª DP (Três Rios).

Depois de verificarem a documentação do caminhão e a nota fiscal da carga, os agentes da PRF perceberam que algumas colunas do carregamento estavam desalinhadas. Ao remover as primeiras caixas de panetone no baú do veículo, encontraram sacas semelhantes às que carregam grãos: dentro delas, havia "tijolos" de maconha.

No fim de agosto, uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, no Sul Fluminense, a uma carreta de combustíveis resultou na apreensão de 482 quilos de maconha, além de 18 quilos de skunk (uma espécie de "supermaconha", com efeitos mais fortes que a droga comum).

Na ocasião, o motorista do veículo — que acabou preso em flagrante — tentou fugir durante uma blitz, o que fez com que os policiais rodoviários federais aprofundassem as buscas por algo ilícito na carga após contê-lo. As drogas estavam embaladas e escondidas em compartimentos ocultos.

