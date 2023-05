Quase cem tartarugas-de-pente nascem no Janga, na manhã desta quinta-feira (11)

A- A+

Quase cem tartarugas-de-pente nasceram no início da manhã desta quinta-feira (11), na Praia de Enseadinha, no Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.



O nascimento e a posterior caminhada para o mar dos 97 filhotes foram acompanhados pelo Projeto de Monitoramento e Conservação de Tartarugas Marinhas, da Secretaria Executiva de Meio Ambiente de Paulista (Sema), que aproveitou e deu explicações aos moradores e banhistas que estavam no momento da eclosão, próxima à rua Arcoverde.



Segundo a bióloga coordenadora do projeto, Geanne Santos, o ninho precisou ser mudado para um local "mais apropriado pare garantir o desenvolvimento dos filhotes".

Segundo ela, o deslocamento foi realizado de acordo com os protocolos.

"O processo é chamado de translocação e só pode ser feito por pesquisadores do projeto quando há risco de perda de ninho", explicou.

A orientação é entrar em contato com a Sema em caso de:

- Notar animais silvestres ou marinhos precisando de resgate ou mortos;

- Presenciar alguma tartaruga marinha desovando na costa do litoral do município;

- Nascimento de filhotes da espécie marinha.

O contato pode ser feito pelo WhatsApp: (81) 99836-9947, ou por meio dos canais oficiais da Prefeitura do Paulista, como o site www.paulista.pe.gov.br ou o endereço de Instagram @prefeiturapaulistape. Ou ligar para 153, da Guarda Municipal.

