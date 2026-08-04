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Levantamento Quase duas pessoas são vítimas de acidentes com a rede elétrica no Brasil por dia, diz Abradee Atividades da construção civil seguem liderando as estatísticas nacionais de acidentes

Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) aponta que aproximadamente duas pessoas por dia são vítimas de acidentes com a rede elétrica no Brasil.

O dado considera o ano de 2025, quando 703 acidentes envolvendo a rede elétrica foram registrados no país, o equivalente a quase duas ocorrências por dia.

Ainda segundo o levantamento divulgado, entre as principais causas dos acidentes registrados estão atividades da construção civil, operações com equipamentos próximos à rede elétrica, cabos energizados no solo, ligações clandestinas e furto de cabos. Foi também informado que a construção civil segue liderando as estatísticas nacionais, com 227 ocorrências.

A entidade que representa as distribuidoras de energia elétrica lançou a campanha "Agosto Vermelho", em referência ao risco envolvendo a rede elétrica e a necessidade da prevenção.

O alerta aponta que, diferentemente de outros tipos de acidentes, a eletricidade muitas vezes não apresenta sinais aparentes de perigo.

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia menciona, por exemplo, a necessidade de evitar improvisos em instalações, bem como o reforço nos cuidados durante obras, reformas e atividades próximas à rede.

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