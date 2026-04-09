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Juazeiro Quase duas toneladas de maconha são apreendidas em caminhão frigorífico durante fiscalização da PRF Ação ocorreu na BR-407, em Juazeiro, na Bahia, a oito quilômetros da divisa com Petrolina

Quase duas toneladas de maconha foram encontradas em um compartimento oculto no teto de um caminhão frigorífico durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (9).



O veículo trafegava na BR-407, em Juazeiro, na Bahia, a oito quilômetros da divisa com Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O motorista foi detido.



Segundo a corporação, os agentes deram ordem de parada ao motorista do veículo e, durante fiscalização, o condutor teria apresentado nervosismo, chamando a atenção dos policiais.

"Ao verificar a carroceria do caminhão, a equipe percebeu que o teto do baú estava cedendo, com sinais de solda e massa plástica. Quando a equipe conseguiu retirar o teto do frigorífico, encontrou centenas de tabletes da droga", afirmou a PRF.

Ao todo, foram localizados e apreendidos 1.914 kg de maconha. Aos policiais, o motorista informou que foi contratado para transportar a droga de Minas Gerais até a Paraíba.

"Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária de Juazeiro e poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão", destacou a PRF.

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