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Juazeiro

Quase duas toneladas de maconha são apreendidas em caminhão frigorífico durante fiscalização da PRF

Ação ocorreu na BR-407, em Juazeiro, na Bahia, a oito quilômetros da divisa com Petrolina

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Veículo trafegava na BR-407, em Juazeiro, na Bahia, quando foi abordadoVeículo trafegava na BR-407, em Juazeiro, na Bahia, quando foi abordado - Foto: PRF/Divulgação

Quase duas toneladas de maconha foram encontradas em um compartimento oculto no teto de um caminhão frigorífico durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (9).

O veículo trafegava na BR-407, em Juazeiro, na Bahia, a oito quilômetros da divisa com Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O motorista foi detido.

Segundo a corporação, os agentes deram ordem de parada ao motorista do veículo e, durante fiscalização, o condutor teria apresentado nervosismo, chamando a atenção dos policiais.

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"Ao verificar a carroceria do caminhão, a equipe percebeu que o teto do baú estava cedendo, com sinais de solda e massa plástica. Quando a equipe conseguiu retirar o teto do frigorífico, encontrou centenas de tabletes da droga", afirmou a PRF.

Ao todo, foram localizados e apreendidos 1.914 kg de maconha. Aos policiais, o motorista informou que foi contratado para transportar a droga de Minas Gerais até a Paraíba.

"Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária de Juazeiro e poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão", destacou a PRF.

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