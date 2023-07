Quase metade da água de torneira nos EUA está "contaminada para sempre"; entenda

A- A+

Pelo menos 45% da água que sai das torneiras nos Estados Unidos está contaminada com produtos químicos tóxicos "para sempre", de acordo com um estudo de uma agência governamental. Encontrados em produtos do dia a dia, como frigideiras antiaderentes, as substâncias polifluoralquiladas (PFAS) podem permanecer no ambiente por muito tempo e têm sido associadas a graves problemas de saúde, incluindo câncer e problemas congênitos.

Os produtos químicos podem atingir o abastecimento de água por meio de descargas industriais e lixiviação de aterros sanitários.

"Este estudo do USGS foi o primeiro a comparar o PFAS na água da torneira de abastecimento privado e público em larga escala em todo o país", disse Kelly Smalling, cientista do USGS e principal autor do estudo, à AFP na sexta-feira.

O artigo foi publicado esta semana na revista Environment International e descobriu que a exposição ao PFAS foi semelhante em amostras coletadas de poços privados não regulamentados e de abastecimento público regulamentado. No geral, o estudo estimou a probabilidade de PFAS ser observado na água em 75% nas cidades e 25% nas áreas rurais.

Filtros recomendados, não água engarrafada

Existem mais de 12 mil tipos de PFAS, nem todos detectáveis pelos testes atuais. Para os propósitos da pesquisa atual, o USGS testou apenas 32 tipos. A equipe coletou amostras de 716 locais representativos nacionalmente. A maioria das exposições ocorreu em áreas urbanas ou locais com altas concentrações conhecidas de PFAS, como locais industriais e de lixo.

Isso incluía as Grandes Planícies, que percorrem o meio do país, os Grandes Lagos no meio-leste, bem como as cidades ao longo das costas leste e oeste. Residentes preocupados podem pesquisar os níveis de PFAS no código postal por meio de um site mantido pelo Grupo de Trabalho Ambiental sem fins lucrativos (www.ewg.org).

A Agência de Proteção Ambiental (EPA, da sigla em inglês) oferece dicas de opções de tratamento em casa. Os filtros, incluindo aqueles com tecnologia de osmose reversa, carvão ativado e troca iônica, demonstraram ser altamente eficazes para removê-los.

A água engarrafada pode não ser uma boa alternativa. Um estudo de 2022 do USGS descobriu que a água engarrafada estava frequentemente contaminada com compostos inorgânicos e orgânicos, com arsênico, chumbo e urânio entre os mais comuns.

No mês passado, o conglomerado industrial norte-americano 3M anunciou que pagaria até US$ 12,5 bilhões (R$ 60,9 bilhões) para resolver várias reclamações de sistemas públicos de água dos Estados Unidos que acusavam a empresa de contaminar seus suprimentos.

A empresa também concordou com grandes acordos na Holanda e na Bélgica e anunciou em dezembro que pararia de fabricar substâncias PFAS até o final de 2025. A gigante química norte-americana DuPont e suas subsidiárias Chemours e Corteva também anunciaram em junho que pagariam quase US$ 1,2 bilhão (R$ 5,85 bilhões) para resolver as acusações de que contaminaram fontes de água que atendem "a grande maioria da população dos Estados Unidos" com PFAS.

A EPA propôs novos padrões para produtos químicos PFAS em março, exigindo que os serviços públicos de água monitorassem seis compostos e reduzissem os níveis de PFAS no abastecimento de água. A Lei de Infraestrutura Bipartidária do presidente Joe Biden, aprovada em 2021, investe US$ 9 bilhões em cinco anos para ajudar as comunidades a reduzir os níveis de contaminação de PFAS na água potável.

