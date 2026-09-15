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SAÚDE

Quase metade dos médicos em UTIs brasileiras apresenta alto nível de "esgotamento", mostra estudo

Pesquisa feita pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira em parceria com o Conselho Federal de Medicina também encontrou altas taxas de insatisfação entre esses profissionais

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Quase metade dos médicos em UTIs brasileiras apresenta alto nível de "esgotamento", mostra estudoQuase metade dos médicos em UTIs brasileiras apresenta alto nível de "esgotamento", mostra estudo - Foto: Pexels

Quase metade (48,5%) dos médicos que trabalham em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Brasil apresentam alto nível de esgotamento mental e emocional. A análise reflete um grupo de 2.338 médicos que responderam questionários digitais em 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal.

O aspecto, defende a pesquisa, é um dos fatores de risco para o diagnóstico de burnout, assim como a despersonalização (tornar-se emocionalmente distante do trabalho por mecanismo de defesa) e insatisfação com a vida.

O levantamento demonstrou que quase oito em cada dez médicos que atuam em UTIs precisam de atenção com a saúde emocional. A taxa de profissionais com esgotamento “moderado” foi 31,2%. Os que totalizavam baixo esgotamento foram 20,3%.

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A pesquisa também destaca o que determinou como “baixo grau de satisfação com suas atividades”, o que totalizou 46,4%. Em um questionário de pontuação que mostra o nível de satisfação com a vida, 54,2% dos intensivistas mostraram pontos abaixo da média considerada satisfatória. Essa pontuação, explica o levantamento, não determina níveis de burnout, mas a insatisfação com a vida é parte de um dos aspectos considerados para esse diagnóstico.

Burnout no Brasil
Não é um problema só dos médicos, dados recentes mostram que todo o país tem visto alta de risco e diagnósticos de burnout. Entre 2023 e 2025, o número de afastamentos do trabalho por problemas relacionados à organização do modo de vida, ou seja, o esgotamento e suas variáveis, passou de 1760 para 6985, um aumento de 296%.

Esse número representa o grupo de pessoas afastadas por período maior que 15 dias. O que significa que o volume de casos pode ser ainda maior quando se pensa num cenário que inclua pessoas com afastamento por menos tempo ou que nem comunicaram o empregador sobre seu estado de saúde.

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