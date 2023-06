A- A+

SAÚDE "Quase morri": influencer sofre reação alérgica ao remover preenchimento labial; entenda A mulher de 23 anos sofreu uma grave reação alérgica ao medicamento Longidaza, mas já foi liberada do hospital

A influencer Cartier Bugatti, cujo nome verdadeiro é Kristina Vishnivetskaya, de 23 anos, viralizou nas redes após relatar sobre a sua reação alérgica em uma tentativa de remoção do seu preenchimento labial.



Segundo relatórios, o causador do inchanço é o Longidaza, um medicamento imunomodulador com propriedades anti-inflamatórias.

Kristina pretendia diminuir seus lábios, mas o resultado do procedimento não foi como esperava. Seus lábios e bochechas ficaram perigosamente inchados. Ela precisou ser levada ao hospital de ambulância. Após ser internada por alguns dias para o acompanhamento médico de sua condição, ela recebeu alta.

"Quase morri removendo o preenchimento labial, eles estavam quase estourando após uma reação alérgica", contou aos seguidores.

Segundo o relato da jovem para os seus 113 mil seguidores, o raciocínio rápido dos médicos do hospital para onde foi levada foi essencial. Ao detectar a reação, eles impediram caso grave de edema de Quincke, um tipo de inchaço que afeta as camadas mais profundas de uma pele de uma pessoa, se desenvolver.



O edema de Quincke pode levar ao inchaço da garganta de uma pessoa, resultando em dificuldades respiratórias e pode ser fatal em alguns casos.

