Quatro adolescentes acusados de planejar atentado terrorista são detidos na Alemanha

A polícia da Alemanha deteve quatro menores de idade suspeitos de planejar um atentado islâmico, anunciaram nesta sexta-feira as autoridades locais. As detenções ocorreram no fim de semana da Páscoa e no início de abril. O grupo seria composto por duas adolescentes de 15 e 16 anos e dois meninos da mesma idade. Eles teriam admitido que estavam dispostos a cometer o ataque.

Devido à idade dos suspeitos, e considerando que a investigação ainda está em andamento, o Ministério Público de Düsseldorf, no oeste do país, não divulgou mais detalhes sobre o tipo de ataque que estava sendo preparado. O órgão afirmou que o quarto menor, de 16 anos, está em prisão preventiva. Ele é acusado de ter “planejado um ato violento que coloca em perigo a segurança do Estado”.

De acordo com o jornal alemão Bild, os menores pretendiam atacar policiais e igrejas com facas e coquetéis molotov em nome do grupo Estado Islâmico (EI). A publicação informou que o adolescente preso estava em contato com os outros pela internet. A matéria afirma que eles chegaram a contemplar a possibilidade de conseguir armas de fogo.

Em entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung, concedida pouco depois do atentado ocorrido em Moscou no fim de março, a ministra do Interior, Nancy Faeser, destacou que “o perigo do terrorismo islâmico continua elevado” na Alemanha. Segundo ela, “a maior ameaça procede do Estado Islâmico-Khorasan”, um braço do EI que atua no Afeganistão e no Paquistão. O ataque executado contra a casa de espetáculos russa, que deixou 144 mortos, foi reivindicado por este grupo.

As autoridades alemãs intensificaram a vigilância porque o país será a sede neste ano da Eurocopa, que ocorrerá de 14 de junho a 14 de julho. Nos últimos meses, duas operações da polícia da Alemanha resultaram nas detenções de cinco suspeitos de preparar atentados, supostamente membros desta organização.

