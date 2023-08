Quatro adolescentes furtam loja, agridem seguranças e são apreendidos em shopping no Recife

A- A+

Quatro adolescentes foram apreendidos por suspeita de furto a uma loja no Shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma confusão no momento em que os adolescentes foram abordados por funcionários do mall.

Seguranças do local chegaram a ser agredidos durante a ação. O caso aconteceu na última terça-feira (29) e foi confirmado pela polícia e pela assessoria do estabelecimento nesta quinta-feira (31).

De acordo com o shopping, a equipe foi acionada por um lojista para atuar em uma abordagem de pessoas que haviam praticado furto. A Polícia Militar também foi chamada e enviou agentes do 16º BPM.

Por se tratar de quatro adolescentes, o grupo foi apreendido e encaminhado, junto com os funcionários agredidos, para a Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.







