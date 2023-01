A- A+

Um incêndio em uma casa de acolhimento em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, deixou quatro adolescentes mortas na tarde desta sexta-feira (27). O espaço abriga o público de 12 a 17 anos que aguarda para ser adotado ou que está em processo de adoção.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 13h, o local funciona na avenida Josefa Maria de Menezes, no bairro Indianópolis.

Quatro viaturas da corporação foram enviadas ao espaço, sendo duas de combate a incêndio, uma de resgate e uma de comando operacional.

Os bombeiros contaram que tiveram dificuldade para acessar o quarto atingido pelas chamas, que fica no primeiro andar do imóvel, sendo necessário arrombar o cômodo.

Na sequência, ainda de acordo com a corporação, foram retiradas as quatro vítimas que estavam no local, sendo todas do sexo feminino e menores de 18 anos.

Uma delas é uma adolescente de 17 anos, que chegou a ser socorrida em estado grave para o Hospital Regional do Agreste.

De acordo com a unidade de saúde, a vítima, que não teve o nome divulgado, chegou ao local "em parada cardiorrespiratória", foi atendida por uma equipe multidisciplinar, que realizou manobras de reanimação, mas morreu em seguida.

As outras três adolescentes retiradas das chamas, de idades não divulgadas, também não resistiram e morreram, segundo os Bombeiros.

Não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio. Estiveram no local agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil, Polícia Civil e da Prefeitura de Caruaru.

