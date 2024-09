Quatro alpinistas presos devido ao mau tempo foram encontrados mortos no Mont Blanc

A- A+

Dois alpinistas coreanos e dois italianos, presos por três dias devido ao mau tempo perto do cume do Mont Blanc, o pico mais alto dos Alpes, foram encontrados nesta terça-feira (10) “mortos de exaustão”, disse à AFP a prefeitura do departamento francês de Haute-Savoie.

As equipes de resgate, que tiveram dificuldade para acessar o local devido às condições climáticas, encontraram primeiro os dois coreanos e, logo depois, os dois italianos, de acordo com a fonte.

Os dois grupos, cujas “famílias foram avisadas”, escalaram “sem um guia”, acrescentou a prefeitura.

Um sobrevoo matinal de Chamonix não conseguiu localizá-los por causa das nuvens.

Mas, à tarde, outro helicóptero conseguiu acessar a área e os encontrou entre 100 e 200 metros do cume, de acordo com o Pelotão de Gendarmaria de Alta Montanha (PGHM) da comuna.

A Gendarmerie foi alertada na tarde de sábado que três grupos de alpinistas estavam em perigo “não muito longe do cume do Mont Blanc em condições climáticas muito ruins”.

A primeira dupla de coreanos foi retirada no domingo a uma altitude de 4.100 metros. Mas a deterioração das condições climáticas impediu o resgate das outras duas duplas.

