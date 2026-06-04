Qui, 04 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Quatro corpos decapitados são deixados em frente ao Congresso do estado mexicano de Guerrero

Guerrero, famoso por abrigar a cidade balneária de Acapulco, é assolado por confrontos entre cartéis pelo controle das rotas de tráfico de drogas

Reportar Erro
Bandeira do MéxicoBandeira do México - Foto: Canva

Policiais encontraram quatro cadáveres decapitados dentro de um veículo abandonado ao lado do Congresso do estado mexicano de Guerrero, informaram as autoridades nesta quinta-feira (4).

Guerrero, famoso por abrigar a cidade balneária de Acapulco, é assolado por confrontos entre cartéis pelo controle das rotas de tráfico de drogas.

Fontes da promotoria informaram à AFP que os corpos estavam cobertos por sacos plásticos pretos dentro de um automóvel deixado em um dos acessos traseiros do edifício legislativo na capital, Chilpancingo.

Leia também

• Irã obtém vistos para entrar no México, onde fará concentração para a Copa do Mundo

• Encontrado túnel usado para traficar drogas entre México e EUA

• Sheinbaum denuncia interferência dos EUA no México, mas inocenta Trump

A disputa entre grupos do narcotráfico nessa região envolve o Cartel da Serra e Los Ardillos, uma quadrilha que comunidades indígenas responsabilizaram pelos bombardeios nas montanhas do estado, uma área marcada por altos níveis de pobreza.

A violência na região provocou, há duas semanas, o deslocamento de uma comunidade indígena que fugiu de disparos e de ataques com drones atribuídos ao grupo Los Ardillos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter