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PERNAMBUCO Quatro detentos são alvos da PF em Pernambuco suspeitos de divulgar cenas de abuso infantil A polícia cumpriu, ao todo, quatro mandados de busca e apreensão no local, onde três celulares e um pendrive foram retidos

Quatro detentos de uma unidade de prisional de Pernambuco são alvos de uma investigação da Polícia Federal contra crimes sexuais. Eles são suspeitos de estupro de vulnerável por meio virtual, exploração sexual infantil, produção, armazenamento e divulgação de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil.

A Polícia Federal não informou em qual unidade prisional os homens estão presos, apenas que os quatro dividem a mesma cela. A investigação faz parte das operações "Tifão" e "Xilindró", deflagradas na segunda-feira (9).

A polícia cumpriu, ao todo, quatro mandados de busca e apreensão no local, onde três celulares e um pendrive foram retidos.

"O objetivo das buscas foi localizar e apreender aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos, mídias de armazenamento e quaisquer outros elementos de prova que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos investigados, na identificação de vítimas e de eventuais outros envolvidos nas condutas criminosas", explicou a PF.

Todo o material apreendido será submetido a exames periciais especializados para obter evidências relacionadas aos crimes investigados e à identificação de novas vítimas, de acordo com a PF.

"A depender dos resultados das diligências e das perícias a serem realizadas, os investigados poderão responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal, cujas penas, somadas, podem ultrapassar várias décadas de reclusão", completou a corporação.

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