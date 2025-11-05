A- A+

MEGAOPERAÇÃO Quatro Estados fizeram operações contra o Comando Vermelho após ofensiva policial no Rio A polícia de Pernambuco agiu contra o CV dois dias depois da megaoperação do Rio

Quatro Estados já realizaram operações policiais contra o Comando Vermelho desde a megaoperação feita no Rio de Janeiro no dia 28 de outubro. Na ocasião, a ofensiva policial nos complexos do Alemão e da Penha resultou em 121 mortos, entre eles quatro policiais.

A polícia de Pernambuco agiu contra o CV dois dias depois da megaoperação do Rio; no dia seguinte, 31, foi a vez do Ceará; e nesta semana, as forças da Bahia (em conjunto com a cearense) e do Espírito Santo entraram em ação.

Rio de Janeiro, 28 de outubro

Com foco nos complexos do Alemão e da Penha, a ação da polícia do Rio tinha os objetivos de cumprir mais de 100 mandados de prisão, entre eles o de Doca, chefe do CV naquela região, além de apreender armas e drogas.

Cerca de 2,5 mil policiais civis e militares participaram da ofensiva contra o CV. Pelo menos 87 escolas tiveram as atividades afetadas, impactando 29 mil alunos. Houve pânico nas comunidades e grandes vias bloqueadas.

Segundo o governo do Rio, foi possível identificar 117 dos 119 suspeitos mortos, dos quais 59 tinham mandados de prisão pendentes. A operação teve como base uma investigação do Ministério Público Estadual que denunciou 68 pessoas à Justiça. Doca não foi preso nas incursões e continua foragido.

Pernambuco, 30 de outubro

A Polícia de Pernambuco, em operação realizada com a do Ceará, prendeu na quinta-feira, 30, um homem de 27 anos apontado como líder do CV. O suspeito seria um dos líderes da facção criminosa na região metropolitana de Fortaleza e articularia as ações do grupo com outros Estados; segundo seu advogado, ele não teria ligação com a facção.

De acordo com a polícia cearense, o suspeito possui passagens pelos crimes de integrar organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros delitos.

Ceará, 31 de outubro

Sete membros do Comando Vermelho morreram na madrugada de sexta-feira, 31, em confronto com a Polícia Militar em Canindé (Ceará). Equipes da Polícia Militar do Ceará apreenderam oito armas de fogo, sendo um fuzil, quatro pistolas, três revólveres, além de mais de 150 munições e drogas.

A PM recebeu informações de inteligência sobre suspeitos que realizariam ações criminosas na região. Por volta de 3h, os militares se depararam com suspeitos armados. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, ao perceberem a presença policial, efetuaram disparos em direção às viaturas e lançaram dois artefatos explosivos em via pública.

Bahia e Ceará, 4 de novembro

Um homem foi morto e outros 38 suspeitos de integrar o CV foram presos na terça-feira, 4, em uma operação realizada simultaneamente nos Estados da Bahia e do Ceará contra o tráfico de drogas.

Batizada de Freedom, a operação teve como foco enfraquecer a estrutura criminosa, apreender armas e bens, prender lideranças e interromper o fluxo de recursos ilícitos usados para sustentar o domínio territorial e a prática de homicídios.

A Freedom também contou com o apoio do Denarc da Polícia Civil do Ceará e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-BA). Mais de 400 policiais civis e militares participaram da ação.

Das 38 prisões, 35 foram em Salvador (BA), nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca, uma em Aratuípe (BA) e duas em Eusébio (CE). Cinco presos também foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Espírito Santo, 5 de novembro

Uma operação realizada nesta quarta-feira, 5, pela Polícia Civil do Espírito Santo prendeu ao menos 16 pessoas por suspeita de envolvimento com o CV.

A terceira fase da Operação 'Fim da Linha' tem como objetivo desarticular organização criminosa envolvida no tráfico de drogas com atuação em Fundão e Serra.

Conforme o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, delegado Leandro Sperandio, o grupo criminoso se autodenomina "Tropa da França" e possui vínculo com o CV.



