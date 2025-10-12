A- A+

INCÊNDIO Quatro feridos e pelo menos 100 casas danificadas por incêndio em Lima Incêndio ocorreu na região de Pamplona Alta, localizada na encosta de uma colina no distrito de San Juan de Miraflores

Quatro pessoas ficaram feridas, cerca de 300 ficaram desabrigadas e pelo menos 100 casas foram destruídas por um grande incêndio em um bairro de Lima no sábado (11), informaram as autoridades.

O incêndio ocorreu na região de Pamplona Alta, localizada na encosta de uma colina no distrito de San Juan de Miraflores, ao sul de Lima, a capital.

Uma fábrica clandestina de fogos de artifício no local pegou fogo, gerando explosões visíveis a vários quilômetros de distância, segundo imagens publicadas por moradores nas redes sociais.

Cerca de 30 bombeiros e dezenas de moradores, com baldes nas mãos, lutaram por cerca de três horas para extinguir o incêndio, que atingiu aproximadamente 3.000 metros quadrados, segundo as autoridades.

O fogo se espalhou rapidamente devido aos fogos de artifício e à precariedade das casas, feitas de madeira e outros materiais inflamáveis.

Os moradores da região não têm água encanada.

O Ministério da Saúde relatou quatro feridos e autoridades da capital relataram cerca de 300 afetados.

O novo presidente peruano, José Jerí, chegou ao local para verificar o ocorrido e coordenar a ajuda humanitária.

"O incêndio está controlado, agora é hora de cuidar dos afetados, onde vão dormir, onde ficarão", disse ele à imprensa.

Incêndios são comuns nas periferias da capital peruana, onde prédios precários servem de depósito para materiais inflamáveis, sem padrões rigorosos de segurança contra incêndio ou outros riscos.

Veja também